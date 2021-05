JONSBO HX6250 est un grand refroidisseur de type tour qui peut dompter un TDP de 250W.



JONSBO a présenté aujourd'hui le HX6250, un grand refroidisseur de CPU de type tour capable de gérer des charges thermiques allant jusqu'à 250 W. Un énorme dissipateur thermique à ailettes en aluminium de type tour de 1,15 kg constitue le principal élément de refroidissement.















L'empilement d'ailettes tire la chaleur d'une base en cuivre nickelé par le biais de six caloducs en cuivre. Ces caloducs, ainsi que les ailettes en aluminium, présentent un traitement de surface à base de graphène qui améliore la dissipation de la chaleur. Le dissipateur est ventilé par un ventilateur de 140 mm inclus qui tourne de 700 à 1 800 tours/minute, avec un débit d'air de 34,57 à 90,2 CFM et un niveau de bruit maximal de 38 dBA.







Un câble de résistance inclus permet de réduire la vitesse à 400 à 1 200 tr/min, 17,68 à 57,81 CFM et 28 dBA de bruit. Le refroidisseur mesure 121 mm x 144 mm x 162 mm (DxLxH). Parmi les types de sockets de CPU pris en charge, citons LGA2066, LGA1200, LGA115x et AM4.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP