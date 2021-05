THE GURU3D nous propose le test des : Galax HOF OC Lab DDR4-4400 16 Go.



Aujourd'hui, nous vérifions le Galax HOF OC Lab Water Cooling 4400 MHz CL19. C'est plutôt des GPU (ou des SSD) que nous avons eu l'occasion de regarder de la part de cette société. C'est définitivement le haut de gamme de la RAM que l'on peut voir sur le marché. Le kit de 16 Go que nous avons reçu est une édition limitée (et notre échantillon est le 2e sur 50 pièces) et se compose de deux modules de 8 Go. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Eh bien, la capacité n'est pas le facteur principal. Alors qu'est-ce qui l'est ? La combinaison de la fréquence et des timings. On ne voit pas forcément des kits de 4400 MHz avec une latence CL19 utilisant une tension relativement basse de 1,4 V, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas quelque chose comme 19-25-25-45, mais un 19 direct, c'est-à-dire 19-19-19-39. C'est le top du top !







Qu'est-ce que vous obtenez d'autre ici ? Eh bien, le dissipateur thermique est en aluminium. Cette pièce de métal est une pièce CNC de haute qualité, on peut donc s'attendre à des performances optimales.







Mais ce n'est pas tout - vous obtenez également le couvercle supérieur en acrylique CNC (avec éclairage RVB 5V) et, ce qui est le plus important, le bloc d'eau avec une base en cuivre poli miroir. L'éclairage RVB adressable mentionné peut être contrôlé via les logiciels Asus Aura, MSI Dragon Center, Asrock Polychrome Sync et Gigabyte RGB Fusion utilisés pour leurs cartes mères.







Et ce n'est pas tout. Le PCB a dix couches, les puces mémoire utilisées ici sont les Samsung B-Die (triées sur le volet), et vous avez également la connexion plaquée or 10µm. Que pouvons-nous dire d'autre sur cette gamme de produits ? Pour le moment, vous ne pouvez voir que la version 4000 MHz sur la page web de Galax (qui a une CL 19-25-25-45, donc pire que la version 4400 MHz examinée). Il n'y a pas d'autre variante listée. Galax déclare que les kits sont compatibles avec le profil Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile).



L'échantillon fourni se compose de deux modules de 8 Go avec une fréquence de 4400 MHz CL19 (les timings exacts sont 19-19-19-39 à une tension de 1,4 V). Les paramètres sont excellents, tout comme l'apparence. Nous devons vérifier comment sont les performances. Cette fois-ci, nous allons vérifier le kit sur deux plateformes (donc pas de changement ici). L'AMD X470 est le même que dans les revues précédentes, mais maintenant, au lieu de la carte mère Asus Z390 associée à l'Intel Core i9 9900K - nous allons utiliser la Z590 avec l'Intel Core i9 10850K.



Traditionnellement, nous allons encore essayer d'en tirer quelque chose de plus, donc peut-être que les 4400 MHz standard (qui sont déjà très élevés) ne sont pas le dernier mot ici (ou au moins nous pourrions parvenir à affiner les latences). Si vous préférez, vous pouvez toujours rester du côté sûr et vous en tenir à la fréquence et aux latences annoncées en utilisant XMP. Une garantie à vie limitée soutient la série de refroidisseurs d'eau HOF OC Lab. Le MSRP n'est pas le cas ici, car il s'agit d'une série très limitée. Seulement 50 pièces ont été faites (8 GBx2, 4400 MHz). Le prix était de 350 euros.



