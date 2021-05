BELKIN nous propose : L'Adaptateur USB-C multiport 6-en-1.



Rechargez et connectez votre ordinateur portable USB-C® à plusieurs appareils différents avec l’adaptateur fin et compact USB-C multiport 6-en-1 de Belkin. Que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, cet adaptateur tout-en-un vous offre l’accès à plusieurs ports et notamment ceux supprimés des modèles récents d’ordinateurs portables.







Extension des capacités de votre ordinateur portable



Connectez facilement votre ordinateur portable à plusieurs appareils différents avec l’adaptateur USB-C multiport 6-en-1 de Belkin. Cette solution tout-en-un vous permet de faire évoluer le port USB-C de votre ordinateur en port HDMI, 2 ports USB-A, port Ethernet,​ lecteur de carte SD et port USB-C PD. Vous avez ainsi accès à des ports qui sont désormais retirés des nouveaux modèles d’ordinateurs portables. Cet adaptateur prend également en charge la technologie d’alimentation Pass-Through jusqu’à 100 W, éliminant ainsi le besoin de choisir entre connexion USB et alimentation électrique.



Fin et compact l’adaptateur USB-C multiport 6-en-1 de Belkin peut être transporté partout. Il est idéal pour tous ceux possédant plusieurs espaces de travail différents ou pour tous ceux souhaitant éviter les enchevêtrements de câbles. Il prend en charge les résolutions d’images 4K et les bandes passantes de 5 Gbit/s pour des transferts de données rapides entre votre ordinateur portable et les périphériques utilisés



Connexion à plusieurs appareils







- 1. Port Ethernet Gigabit,

- 2. Port USB-C PD 3.0,

- 3. Lecteur de carte SD 2.0,

- 4. 2 ports USB-A 3.0 BC1.2,

- 5. Port 4K HDMI 1.4.



Recharge et connexion



Cet adaptateur prend en charge la technologie Pass-Through jusqu'à 100 W (dont 12 W pour le fonctionnement de l'adaptateur lui-même). Alimentez votre ordinateur portable et les différents appareils branchés sur les ports du hub.



Hub fin et compact



Petit, mais costaud. Grâce à sa taille compacte, cet adaptateur est facile à transporter d'un espace de travail à un autre et il prend très peu de place sur le bureau.



Transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s



Augmentez votre bande passante. Profitez de transferts de données pouvant atteindre 5 Gbit/s entre votre ordinateur et les appareils périphériques avec cet adaptateur USB-C multiport 6-en-1.



Résolution 4K



Profitez de résolutions haute-définition (jusqu'à 4K) via le port dédié HDMI.



Les Dimensions :







Voici les spécificités techniques :



SPÉCIFICATIONS







COMPATIBILITÉ







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 74.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



BELKIN