NVIDIA va retirer son architecture de GPU Kepler " GeForce 600/700 Series " avec les pilotes R470.

NVIDIA va mettre à la retraite son architecture GPU Kepler qui était supportée depuis 2012 avec la sortie de ses pilotes de la série R470.







Comme le rapporte Phoronix, les pilotes de la série R470 de NVIDIA sont étiquetés comme LTSB (Long-Term Support) pour la série de GPU Kepler et en tant que tels, ils maintiendront le support de ladite architecture pendant 3 ans, après quoi elle sera retirée avec les GPU. L'architecture GPU NVIDIA Kepler est supportée depuis des générations, mais au fil du temps, les anciennes architectures GPU sont retirées des listes de support officielles.



NVIDIA a mis fin à la prise en charge des pilotes pour ses Fermi (séries GeForce 400/500) en 2018, les faisant passer au statut d'héritage. La même chose devrait se produire avec les séries GeForce 600/700 basées sur Kepler lorsque NVIDIA dépassera les pilotes R470. Les derniers pilotes DRV (branche régulière de libération des pilotes) vont être expédiés au cours des prochains mois avant qu'une nouvelle marque de pilotes/fonctionnalités ne soit introduite & que le support se termine finalement pour la génération Kepler.







Avec Kepler, l'architecture GPU a permis à NVIDIA de revenir dans la course avec des puces grand public qui rivalisent avec les produits phares d'AMD. NVIDIA a également mis l'accent sur l'efficacité, ce qui lui a permis de gagner dans les dernières générations telles que Maxwell et Pascal. La série Kepler a subi un coup dur lorsque AMD a riposté avec ses GPU Hawaii en 2013, mais elle est revenue dans le jeu avec Maxwell, un an plus tard.







Le tableau suivant de NVIDIA montre le plan de support de CUDA et des pilotes pour les architectures GPU actuelles :







Note : Les NVIDIA GeForce GTX 750 Ti et GeForce GTX 750 ne sont pas basées sur l'architecture Kepler mais sur l'architecture Maxwell et ne seront donc pas retirées avec la prochaine mise à jour du pilote.



WCCFTECH