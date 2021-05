ASUS annonce la disponibilité des écrans ProArt PA279CV, PA278CV, PA247CV.



ProArt Display PA279CV est un moniteur de 27 pouces conçu pour répondre aux besoins des professionnels créatifs, de l'édition photo et vidéo à la conception graphique. Le ProArt Display PA279CV est étalonné en usine et vérifié par Calman pour offrir une superbe précision des couleurs (∆E < 2). Il offre également une couverture de l'espace colorimétrique standard de l'industrie de 100 % sRGB/100 % Rec. 709. Le port USB-C intégré prend en charge les transferts de données, DisplayPort et prend également en charge l'alimentation de 65W via un seul câble fournit une solution pratique et garde votre espace de bureau bien rangé. Le PA279CV vous permet d'obtenir le look exact que vous souhaitez rapidement, facilement et précisément.























Disponibles dans une gamme de tailles et de types de panneaux, les moniteurs offrent une connectivité étendue avec USB C® (avec une alimentation de 65 watts), DisplayPort™, HDMI® et un hub USB pour répondre aux flux de travail des créateurs de contenu. Les moniteurs ProArt PA279CV et PA278CV de 27 pouces offrent respectivement une dalle 4K UHD (3840 x 2160) et une dalle WQHD (2560 x 1440), et le ProArt PA247CV est doté d'une dalle FHD (1920 x 1080) de 23,8 pouces.



Une précision des couleurs exceptionnelle



Les écrans ProArt Display PA279CV, PA278CV et PA247CV sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels de la création, de l'édition photo et vidéo à la conception graphique. Les professionnels de la création s'appuient sur des écrans aux couleurs précises pour s'assurer que leurs créations sont exactement comme prévu. Les trois moniteurs sont étalonnés en usine et vérifiés par Calman pour garantir une précision des couleurs à la pointe du secteur.



Ils offrent une précision des couleurs Delta E 2, des espaces colorimétriques 100% sRGB et 100% Rec. 709, et prennent en charge la gamme de couleurs DCI-P3 pour des couleurs réalistes. Le haut de gamme ProArt PA279CV est un moniteur HDR 4K UHD (3840 x 2160) de 27 pouces qui offre une densité de pixels quatre fois supérieure et jusqu'à trois fois plus d'espace à l'écran que les écrans Full HD de taille similaire, pour des visuels plus nets et plus détaillés.



Une productivité rationalisée



Les écrans ProArt Display PA279CV, PA278CV et PA247CV disposent d'une connectivité étendue pour une compatibilité avec de nombreux appareils et sources multimédias. Les options de connectivité comprennent un port HDMI, DisplayPort et un port USB C qui offre des transferts de données ultrarapides, une prise en charge DisplayPort et une alimentation de 65 watts pour charger les appareils.



La connexion USB-C permet aux utilisateurs de se connecter à un ordinateur portable et de profiter de toutes les fonctions USB-C via un seul câble. Ces moniteurs disposent également d'un hub USB avec quatre ports USB 3.1 pour prendre en charge les connexions de plusieurs appareils et permettre aux créateurs de travailler plus efficacement.

Créez dans le confort



Les écrans ProArt sont dotés d'un support ergonomique permettant des réglages d'inclinaison, de pivotement, de pivot et de hauteur pour des expériences de visualisation et de travail confortables. L'écran peut être tourné de 90° pour une utilisation en mode portrait, ce qui est idéal pour travailler sur de longs documents, coder, naviguer sur le web. Un mécanisme de fixation rapide permet également de fixer facilement l'écran à un support mural VESA.



Pour plus d'informations :



- ProArt Display PA279CV : Cliquez ICI,

- ProArt Display PA278CV : Cliquez ICI,

- ProArt Display PA248CV : Cliquez ICI.



