MSI lance la carte mère MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI Mini-ITX.



La série MPG fait ressortir le meilleur des joueurs en permettant une expression totale des couleurs grâce à un contrôle et une synchronisation avancés de l'éclairage RVB. Expérimentez un autre niveau de personnalisation avec une bande LED frontale qui fournit des notifications pratiques en jeu et en temps réel. Avec la série MPG, transformez votre équipement en centre d'attention et dominez les classements avec style.















La carte mère Gaming Mini-ITX possède un total de 11 (8 + 2 + 1) phases couplées à des étages Dr.MOS 60A. Il s'agit d'une modification mineure du modèle "MPG B550I GAMING EDGE WIFI", et un bouton CMOS a été ajouté à l'interface arrière. La fonction de base suit le modèle conventionnel, le chipset est AMD B550, le socket est Socket AM4, et le processeur est compatible avec la série Ryzen 5000/3000 et la série Ryzen 4000 G. Le PCB est une carte à 8 couches avec 2 onces de cuivre, et le dissipateur thermique M.2 avec dissipateur intégré au chipset a un ventilateur à double roulement à billes pour le refroidissement.



Les principales spécifications sont les suivantes : emplacement mémoire DDR4-4600 x 2 (64 Go maximum), SATA3.0 (6Gbps) x4, M.2 x 1 (PCI-Express4.0x4), M.2 x 1 (PCI-Express3.) Storage. 0x4), l'emplacement d'extension est équipé de PCI-Express4.0 (x16) x1. Le réseau est 2,5 Gigabit LAN par Realtek RTL8125B et Wi-FI 6+ Bluetooth 5.0 par Intel AX200, et la puce audio adopte Realtek ALC1200.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP