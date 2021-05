L'ordinateur portable HP Omen 15 Gaming avec une NVIDIA GeForce RTX 3060 ne coûte que 1 149 Dollars.



Tout le monde ne peut pas acheter un système préfabriqué ou construire son propre système, alors opter pour un ordinateur portable est la meilleure option suivante. Heureusement pour vous, HP vous propose une offre exceptionnelle sur l'ordinateur portable de jeu Omen 15. Pour seulement 1 149.99 Dollars, le HP Omen 15 est équipé du GPU mobile NVIDIA GeForce RTX 3060.







L'ordinateur portable de jeu HP Omen 15 offre plusieurs configurations adaptées à différents budgets avec des cartes graphiques NVIDIA à l'intérieur















Le HP Omen 15 peut être configuré pour répondre à vos besoins avec différents composants. Dans la configuration à 1 149,99 $, l'Omen 15 est équipé du processeur Intel Core i5-10300H à 4 cœurs et 8 threads, qui peut atteindre 4,5 GHz. Sur le plan graphique, il est équipé de la carte graphique mobile NVIDIA GeForce RTX 3060. Il dispose de 8 Go de mémoire DDR4-2933 et d'un SSD PCIe NVMe M.2 de 512 Go. L'écran de l'ordinateur portable est un panneau IPS FHD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 300 nits. Une excellente affaire pour quelqu'un qui veut un ordinateur portable de jeu avec un budget limité.



Si vous n'êtes pas limité par un budget ou si vous avez besoin de plus de puissance pour un système portable, vous pouvez configurer le HP Omen 15 pour répondre à vos besoins. L'Omen 15 peut être configuré pour recevoir un processeur Intel Core i7-10870H à 8 cœurs et 16 threads. Il est équipé d'une variante Max-Q de la NVIDIA GeForce RTX 3070. En termes de mémoire et de stockage, il offre jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4-2933 et jusqu'à 1 To de SSD PCIe NVMe M.2, mais il est également possible d'installer deux SSD PCIe NVMe M.2 de 512 Go dans une configuration RAID 0. En ce qui concerne l'écran, les deux options sont un panneau IPS QHD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un panneau IPS FHD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz.



Pour ce qui est d'obtenir un ordinateur portable de jeu avec un budget limité, la configuration de base du HP Omen 15 avec une NVIDIA GeForce RTX 3060 pour 1 149,99 $ est une excellente option. Si la configuration de base n'est pas assez puissante ou si le budget n'est pas un problème, des configurations plus puissantes sont également une excellente option.



WCCFTECH