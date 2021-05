AMD dépose un éventuel brevet pour l'alternative NVIDIA DLSS appelée Gaming Super Resolution.



Le Bureau américain des demandes de brevets montre un nouveau brevet d'AMD qui pourrait être leur alternative au DLSS de NVIDIA. Il a été déposé sous le nom de Gaming Super Resolution (GSR)", et il s'agirait logiquement de l'artiste anciennement connu sous le nom de FidelityFX Super Resolution (FSR).







L'une des principales caractéristiques manquantes de la gamme actuelle de Radeon RX 6000 est l'absence d'une sorte d'alternative DLSS qui peut vraiment améliorer les performances, en particulier dans le raytracing. Il semble qu'AMD soit en train de travailler dur sur cette technologie, mais il s'agirait d'une implémentation très différente de DLSS fonctionnant sur ses cœurs Tensor (AMD n'a pas de matériel dédié pour cela dans ses GPU). L'entrée du brevet décrit cependant comment cela fonctionne. Le DLSS s'appuierait sur les interférences pour mettre les images à l'échelle. De plus, les ingénieurs d'AMD affirment que les réseaux neuronaux classiques sont généralisables et sont entraînés à fonctionner sans connaissance significative du problème immédiat. La société affirme également que cette approche d'apprentissage profond ne prend pas en compte les aspects de l'image originale, ce qui peut entraîner la perte de couleurs ou de détails dans l'image finale. Leur nouvelle solution le ferait.



La réponse d'AMD utilise une technologie d'upscaling linéaire et non linéaire, la combinaison permettra de préserver et d'améliorer la précision de l'image. Il est également dit que la technologie permettra de "créer des approximations d'images de haute qualité et d'atteindre des framerates élevés".



"L'architecture GSR utilise la condensation d'image et une combinaison d'opérations linéaires et non linéaires pour accélérer le processus à des niveaux viables pour les jeux. GSR rend les images à une échelle de faible qualité pour créer des approximations d'images de haute qualité et atteindre des fréquences d'images élevées.



Les images de référence de haute qualité sont approximées en appliquant une configuration spécifique de couches convolutionnelles et de fonctions de déclenchement à une image de référence de basse qualité. Le réseau GSR aborde des problèmes plus généralisés avec plus de précision et d'efficacité que les techniques de super-résolution conventionnelles, en entraînant les poids des couches convolutives avec un corpus d'images ". Pour l'instant, nous devrons nous contenter de cette fuite d'informations sur le brevet. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait être sortie pendant un certain temps, car il semble que les maisons de logiciels devront également mettre en œuvre un support pour la technologie.



Le brevet a été soumis en novembre 2019 et a été rendu public en début de semaine.



THE GURU3D