ARCTIC annonce les refroidisseurs de CPU Liquid Freezer II 240 RGB et 240 A-RGB AIO.



ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants PC à faible niveau sonore, présente aujourd'hui de nouvelles variantes de sa série de refroidisseurs à eau primée. Le nouveau Liquid Freezer II 240 est disponible avec un éclairage RGB analogique et un éclairage A-RGB numérique. La bonne configuration pour chaque besoin : Des performances impressionnantes à des prix modérés, des radiateurs de plusieurs tailles et des caractéristiques distinctives - telles qu'un ventilateur VRM de carte mère et une gestion intégrée des câbles - sont les raisons pour lesquelles la série tout-en-un haut de gamme Liquid Freezer II est si polyvalente et populaire. Ce mois-ci, la gamme complète de refroidisseurs à eau d'Arctic élargit une fois de plus son attrait avec l'ajout de deux variantes RGB.











Des forces éprouvées, un nouveau look : le Liquid Freezer II 240 RGB et le Liquid Freezer II 240 A-RGB combinent la pompe PWM populaire avec de nouveaux ventilateurs RGB optimisés pour la pression statique. Une combinaison de 12 LED RVB par ventilateur et de rotors transparents au design fermé fournit un éclairage riche. Cela crée une toute nouvelle esthétique avec un bruit extrêmement faible et des températures tout aussi basses.







"Notre objectif est de répondre aux besoins de tous les clients en proposant la gamme la plus large possible. Avec l'ajout des solutions RGB et A-RGB, nous restons fidèles à notre ligne, mais en même temps, nous faisons du Liquid Freezer II le bon choix pour ceux qui apprécient les effets visuels en plus des performances pures", explique le fondateur Magnus Huber.



Avec l'ajout du Liquid Freezer II 240 RGB et du Liquid Freezer II 240 A-RGB, la série de refroidisseurs d'eau comprend un total de sept versions de produits.



Disponibilité



Le Liquid Freezer ll 240 RGB est disponible dès maintenant, à partir d'un prix de 89.99 euros. Le Liquid Freezer ll 240 A-RGB est disponible dès maintenant, à partir d'un prix de 94.99 euros.



En option avec un contrôleur RGB ou un contrôleur A-RGB pour les utilisateurs dont la carte mère ne possède pas de connecteur RGB ou A-RGB.



Pour plus d'informations :



- Liquid Freezer II 240 RGB : Cliquez ICI,

- Liquid Freezer II 240 A-RGB : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP