ASUS dévoile le mini PC PN41 équipé de Pentium Silver et Celeron "Jasper Lake".



ASUS présente aujourd'hui le Mini PC PN41, un ordinateur ultra-compact qui offre des performances puissantes pour une gamme variée de scénarios, de la signalisation numérique au petit bureau à domicile et au-delà. Doté du tout dernier processeur mobile Intel Pentium Silver ou Celeron de 11e génération avec Intel UHD Graphics, et prenant en charge la mémoire DDR4 à 2933 MHz, le Mini PC PN41 est prêt à fournir une informatique multitâche efficace, tout en occupant un minimum d'espace sur un bureau, ce qui lui permet de trouver sa place partout.











Le Mini PC PN41 est alimenté par le dernier processeur mobile Intel Pentium Silver ou Celeron de 11e génération. Par rapport aux processeurs mobiles traditionnels de même niveau, ces processeurs de dernière génération offrent une amélioration globale des performances allant jusqu'à 32 %, ce qui permet des expériences informatiques quotidiennes plus fluides.



Les performances visuelles de premier ordre sont également une caractéristique du Mini PC PN41, avec son graphique Intel UHD intégré atteignant un impressionnant 120% dans 3D Mark Fire Strike - une augmentation de plus de 90%, par rapport au modèle de génération précédente.



Entrée USB-C Power Delivery : Un design peu encombrant qui réduit également la redondance des câbles



Grâce à la prise en charge de l'entrée USB Power Delivery, le Mini PC PN41 peut être alimenté par un écran ou un autre appareil pris en charge via un câble de connexion. Le résultat est qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser des adaptateurs d'alimentation séparés pour plusieurs appareils, puisqu'une seule alimentation d'une puissance de 65 W est capable de fournir toute l'énergie nécessaire. Ce choix de conception, petit mais significatif, permet de minimiser la traditionnelle jungle de câbles et de désencombrer le bureau, favorisant ainsi un espace de travail plus net et plus ordonné.



LAN 2,5 Gbps intégré : Ethernet haut débit intégré, plus divers ports de connectivité



Le Mini PC PN41 est conçu avec un réseau intégré qui fonctionne jusqu'à 2,5 Gbps, soit 2,5 fois plus vite que l'Ethernet Gigabit. Ce support LAN hyper rapide permet une mise en réseau très rapide qui rend les tâches quotidiennes plus fluides et plus efficaces.



Le Mini PC PN41 offre également une connectivité complète avec de nombreux ports, notamment un port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec prise en charge DisplayPort 1.4 et un port configurable pour prendre en charge les périphériques existants, les écrans supplémentaires ou les connexions réseau multiples. Le port configurable offre la possibilité d'une connectivité VGA, DisplayPort, COM ou LAN, ce qui le rend idéal pour une variété de types de moniteurs ou de dispositifs hérités, des scanners de codes-barres aux imprimantes de reçus.



La sélection variée de ports signifie également que le Mini PC41 peut prendre en charge la sortie vers trois écrans simultanément. Avec une telle polyvalence de ports, le Mini PC PN41 est parfait pour un large éventail de scénarios commerciaux, notamment la signalisation, les systèmes de point de vente (POS) et les distributeurs automatiques intelligents.



Châssis sans ventilateur : Prise en charge d'un processeur de 6 watts pour un minimum de bruit et d'infiltration de poussière



Un châssis sans ventilateur est proposé en option lors de la configuration du Mini PC PN41. Il prend en charge un CPU de 6 watts et est donc idéal pour les applications industrielles, où la fiabilité, la durabilité et les faibles niveaux de bruit sont primordiaux. Il dispose également d'un dissipateur thermique dédié pour refroidir le SSD, ce qui permet de maintenir la température moyenne du disque à seulement 50 °C.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP