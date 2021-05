THERMALRIGHT nous propose un nouveau ventirad cpu : Le AXP90-X53 Black.



Thermalright a lancé aujourd'hui la variante noire du refroidisseur de CPU à flux supérieur AXP90-X53. Le AXP90-X53 Black est équipé d'ailettes en aluminium anodisé noir, de caloducs en cuivre assortis et d'un ventilateur TL-9015B entièrement noir.



















La conception du refroidisseur implique quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui entrent en contact avec le CPU par l'intermédiaire d'une base en cuivre nickelé et passent par une pile de 54 ailettes en aluminium disposées le long du plan de la carte mère. Le tout est ventilé par un ventilateur de 92 mm à roulement hydraulique. Ce ventilateur peut tourner à des vitesses allant jusqu'à 2 700 RPM, poussant jusqu'à 42,58 CFM de flux d'air à une pression de 1,33 mm H₂O, avec un niveau sonore de 22,4 dBA. Le refroidisseur supporte les types de sockets de CPU LGA1200, LGA115x, et AM4.







La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP