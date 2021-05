Microsoft va mettre fin à Internet Explorer 11 une fois pour toutes en 2022.



Le navigateur Internet Explorer de Microsoft a été l'un des plus grands navigateurs au monde en termes de part de marché. Cependant, c'était il y a quelques années et la technologie des navigateurs ne cesse de se développer au point qu'un navigateur non mis à jour depuis 3 mois est lent et peu sûr. La dernière version d'Internet Explorer est la version 11, que vous pouvez trouver encore en fonctionnement sur votre PC Windows. Vous vous demandez peut-être pourquoi elle est encore présente alors que Microsoft a annoncé il y a quelque temps son navigateur Edge basé sur Chromium. Eh bien, de nombreuses applications ont un code intégré qui a besoin d'Internet Explorer pour fonctionner. S'il n'y a pas de navigateur IE, l'application affichera des erreurs et ne fonctionnera probablement pas correctement.







Cependant, Microsoft a annoncé aujourd'hui que l'entreprise allait abandonner IE 11 et qu'elle le mettrait définitivement fin à ses activités d'ici au 15 juin 2022. Le navigateur IE représente un code probablement difficile à maintenir et une faille de sécurité potentielle. C'est pourquoi l'entreprise a décidé d'y mettre fin en 2022. Si vous vous demandez comment la société prévoit de faire migrer une pléthore d'applications qui n'ont plus besoin d'IE, Microsoft prépare un mode de compatibilité avec Internet Explorer sur son navigateur Edge. De cette façon, elle s'assure que toutes les applications existantes fonctionneront sous le navigateur Edge et que ce vieux code non sécurisé sera supprimé de Windows.



TOM'S HARDWARE