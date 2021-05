BIOSTAR annonce la carte mère H61MHV3.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce un rafraîchissement de sa série Intel H61MH avec la nouvelle carte mère H61MHV3. Conçue sur la base de l'architecture monopuce H61 d'Intel, la nouvelle carte mère H61MHV3 de BIOSTAR donne un nouveau souffle aux anciens processeurs Intel de 2ème et 3ème génération.















Parfaitement adaptée à une utilisation professionnelle et aux systèmes HTPC, la carte mère H61MHV3 bénéficie de la fiabilité et des performances durables promises par BIOSTAR. Elle est capable de supporter jusqu'à 16 Go de mémoire DDR3 à travers 2 emplacements DIMM. Support USB 2.0 avec 8 ports USB fournis avec la carte mère pour une utilisation facile. Conçue pour fonctionner avec les processeurs Core i3, i5, i7, Pentium et Celeron, la carte mère est dotée des derniers composants pour offrir des performances fluides et sans entrave à tous ses composants.



Le panneau d'entrée/sortie arrière de la H61MHV3 comprend un port clavier/souris PS/2 pour les utilisateurs souhaitant connecter leur ancien clavier ou leur ancienne souris au système, une sortie double écran avec un port VGA et un port HDMI qui permet d'afficher des contenus brillants et très détaillés. De plus, il est équipé d'un port LAN unique alimenté par le chipset Realtek RTL8111H, de 4 ports USB 2.0 et de 3 ports de sortie audio gérés par le codec audio ALC897 capable de gérer 7.1 canaux audio haute définition.



La nouvelle carte mère H61MHV3 de BIOSTAR apporte un nouvel espoir aux personnes dont les composants anciens durent plus longtemps, ce qui permet essentiellement d'économiser de l'argent et du temps. Elle convient parfaitement à un usage professionnel et occasionnel pour une multitude de cas d'utilisation.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP