NVIDIA ajoute le support DLSS à 9 nouveaux jeux, dont des titres VR.



L'adoption de la technologie NVIDIA DLSS se poursuit à un rythme rapide, avec 9 autres titres qui ajoutent la technologie GeForce RTX pour accélérer les performances, l'IA et le Tensor Core. Cela fait suite à l'ajout de DLSS à 5 jeux le mois dernier, et au lancement de Metro Exodus PC Enhanced Edition il y a quinze jours. Ce mois-ci, DLSS est disponible pour No Man's Sky, AMID EVIL, Aron's Adventure, Everspace 2, Redout : Space Assault, Scavengers et Wrench. Et pour la première fois, DLSS est disponible sur les casques de réalité virtuelle dans No Man's Sky, Into The Radius et Wrench.







En activant NVIDIA DLSS dans chacun d'entre eux, les taux de trame sont considérablement accélérés, ce qui vous permet de bénéficier d'une jouabilité plus fluide et d'une marge de manœuvre pour activer des effets et des résolutions de rendu de meilleure qualité, ainsi que le raytracing dans AMID EVIL, Redout : Space Assault et Wrench. Pour les joueurs, seuls les GPU GeForce RTX sont dotés des Tensor Cores qui alimentent le DLSS, et avec le DLSS désormais disponible dans 50 titres, les GeForce RTX offrent les taux de trame les plus rapides dans les principaux jeux triple A et les jeux indépendants.



















Liste complète des jeux :



- AMID EVIL,

- L'aventure d'Aron,

- Everspace 2,

- Metro Exodus PC Enhanced Edition,

- No Man's Sky,

- Redout : Space Assult,

- Scavengers,

- Wrench,

- Into The Radius VR.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP