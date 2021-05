QNAP lance le NAS domestique TS-130 à une seule baie et à petit budget.



QNAP Systems lance aujourd'hui le TS-130, un NAS intelligent et économique, prêt pour les instantanés. Paré d'une rafraîchissante teinte bleu layette, le TS-130 est le NAS domestique idéal, offrant un stockage, une sauvegarde, une gestion multimédia et un partage centralisés. Le contenu d'un TS-130 est protégé en toute sécurité à l'aide de Snapshots, une fonction de sauvegarde puissante qui n'est pas courante dans les NAS domestiques de cette gamme de prix. Couplé à une large gamme d'applications multimédia et riches en fonctionnalités, le TS-130 permet de construire des maisons plus intelligentes et un nuage personnel pour une plus grande productivité et un divertissement sans limite.















Le TS-130 utilise un processeur quadricœur Realtek RTD1295 de 1,4 GHz avec une mémoire vive DDR4 intégrée de 1 Go pour exécuter diverses applications NAS personnelles et domestiques. Un port Gigabit Ethernet et la prise en charge des disques SATA 6 Gbps offrent des performances exceptionnelles pour une utilisation domestique, tandis que la prise en charge du cryptage AES-256 permet aux utilisateurs de sécuriser leurs données sans affecter les performances du système. Grâce à un processeur économe en énergie et à un système de refroidissement intelligent, le TS-130 offre des performances fiables sans bruits parasites ni factures d'électricité imprévues. Les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec l'installation d'un NAS peuvent également profiter de la conception sans outil du TS-130, où le système peut être installé facilement et sans même avoir besoin d'un tournevis.







Le TS-130 utilise le système d'exploitation intelligent QTS de QNAP, piloté par des applications, qui offre des fonctions complètes de stockage, de partage, de sauvegarde, de synchronisation et de protection des données. Les utilisateurs peuvent sauvegarder régulièrement les données Windows ou macOS sur le TS-130 pour une gestion et un partage de fichiers centralisés, tout en utilisant l'application Hybrid Backup Sync pour sauvegarder les données du NAS sur le cloud.



La possibilité de créer plusieurs versions d'instantanés est essentielle pour protéger les données contre les ransomwares, et pour restaurer rapidement les données dans des états précédemment enregistrés. Parmi les autres fonctionnalités, citons Qsync, qui permet de synchroniser les fichiers sur plusieurs appareils (NAS, appareils mobiles, ordinateurs, etc.), et les applications mobiles compagnons qui permettent d'accéder au NAS à distance pour augmenter la productivité au travail et à la maison.



Grâce à la prise en charge de Plex, les utilisateurs du TS-130 peuvent diffuser des fichiers multimédias vers des appareils mobiles, des appareils DLNA et des téléviseurs à l'aide d'appareils de diffusion multimédia courants, notamment Roku, Apple TV (via Qmedia), Google Chromecast et Amazon Fire TV. Avec son application compagnon QuMagie Mobile, les utilisateurs peuvent facilement parcourir les photos NAS à tout moment et en tout lieu.



Spécifications principales



TS-130 : Modèle tour à 1 baie ; processeur Realtek RTD1295 quad-core 1.4 GHz, 1 GB DDR4 RAM ; supporte les disques durs/SSD SATA 6 Gbps 3.5-inch/2.5-inch ; 1x port Gigabit RJ45, 1x port USB 3.0, 1x port USB 2.0 ; 1x ventilateur silencieux 5 cm.



Prix et disponibilité



Le QNAP TS-130 est maintenant disponible au prix de 129 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



