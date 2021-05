Philips lance le nouveau moniteur LCD sans cadre E-Line 4K Ultra HD de 28 pouces.



Envision Peripherals, Inc. (EPI), une filiale de TPV Technology Limited (TPV), présente aujourd'hui un nouveau moniteur E Line, le moniteur LCD 4K Ultra HD 288E2E de Philips. Le moniteur Philips E Line se caractérise par des visuels époustouflants et un design élégant pour l'espace de travail. Les couleurs ultra claires 4K UHD et Ultra-Wide-Color offrent une clarté ultime et des visuels réalistes. Sa fonction Multiview répond aux besoins de convivialité et de productivité. Le Philips 288E2E est disponible sur Amazon au prix de 309.99 Dollars, à partir du 18 mai 2021.















Superbe qualité d'image



Cet écran Philips utilise une dalle IPS haute performance pour offrir des images ultra claires en résolution 4K UHD (3840 x 2160). Grâce à la technologie Ultra-Wide-Color qui offre un spectre de couleurs plus large pour une image plus brillante et une profondeur de couleur de 1,7 milliard, le Philips 288E2E est une option idéale pour recréer des images fluides, précises et éclatantes. Il permet aux utilisateurs de profiter de visuels précis et plus vrais que nature, qu'il s'agisse de jouer, de regarder des vidéos ou de travailler sur des tâches critiques en termes de couleurs avec des applications graphiques.



Bon pour les jeux



Équipé de la technologie AMD FreeSync, le taux de rafraîchissement rapide et le temps de réponse ultra-rapide du Philips 288E2E permettent d'obtenir des performances fluides et sans artefacts, quel que soit le nombre d'images par seconde, ce qui est parfait pour les jeux vidéo. Cet écran dispose d'un accès rapide à l'OSD adapté aux joueurs, leur offrant de multiples options et permet aux utilisateurs d'enregistrer des paramètres personnalisés en fonction des différents jeux.



Des caractéristiques conçues pour vous



Avec l'écran MultiView ultra-haute résolution Philips 288E2E, les utilisateurs peuvent désormais découvrir un monde de connectivité. MultiView permet aux utilisateurs de connecter simultanément plusieurs appareils tels qu'un PC et un ordinateur portable, pour un fonctionnement multitâche complexe. La touche de basculement du menu EasySelect, discrètement placée, permet aux utilisateurs d'effectuer des ajustements rapides et faciles des paramètres du moniteur dans le menu d'affichage à l'écran. Il est même doté de technologies de protection des yeux, de la technologie anti-scintillement et du mode LowBlue pour des sessions de travail longues et confortables.



Disponibilité



Le Philips 288E2E est disponible sur Amazon au prix de 309.99 Dollars, à partir du 18 mai 2021.



TECHPOWERUP