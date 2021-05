MSI, équipementier leader pour les joueurs, est fier d’annoncer la souris gaming Clutch GM41 Lightweight Wireless. Après une première incursion de la marque dans le domaine des souris ultra légères, cette nouvelle référence ajoute le sans-fil et se révèle digne d’équiper les joueurs compétitifs les plus exigeants. Avec une popularité croissante au sein de la communauté des joueurs FPS compétitifs, ces souris remportent leurs suffrages grâce à leur extrême agilité. Les déplacements ne sont en effet pas entravés par la présence d'un câble.

Le lancement de ce produit suit celui de notre version câblée, la Clutch GM41 Lightweight, annoncée en février 2021. Cette nouvelle version sans fil partage le même design symétrique, les mêmes matériaux ultra légers et profite des mêmes caractéristiques, le tout dans un poids contenu de 74g, batterie incluse. Les patins en PTFE offrent une glisse sans pareil et les grips latéraux en caoutchouc aident à maintenir une prise en main ferme. Les technologies sans fil de pointe sont également de la partie pour réduire la latence de transmission à 1ms, ce qui se traduit par une réactivité presque 10 fois supérieure aux souris habituelles. Outre une batterie capable de tenir jusqu’à 80 heures sur une charge complète, il ne faut que 90 minutes de charge pour passer de 0% à 100%. Les joueurs ayant besoin de retourner sur le champ de bataille rapidement peuvent charger leur souris pendant 10 minutes pour avoir jusqu’à 9 heures de batterie, ou continuer de jouer instantanément en la branchant via le câble USB fourni. L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisation et des conditions d’usage. La Clutch GM41 Lightweight Wireless est conçue autour d’un capteur PIXART PAW-3370, capable d’un suivi infaillible même à haute vitesse, grâce à ses 400 IPS, et d’une précision à toute épreuve jusqu’à 20 000 DPI. À ses côtés se trouve un switch DPI, placé sous la souris pour réduire le poids au maximum, puisque le fait de le placer à côté de la molette aurait nécessité nombre de circuits et matériaux supplémentaires. Les boutons principaux sont actionnés par des switches OMRON, prévus pour 60 millions de clics, maximisant durabilité et fiabilité. Enfin, cette souris est prise en charge par le logiciel MSI Dragon Center, permettant une personnalisation de divers paramètres de la souris, y compris l'éclairage RGB. La souris est fournie avec un dongle USB, un dock de charge et un câble FriXionFree supplémentaire pour permettre de jouer en filaire. L’emplacement de raccordement du câble USB a également été conçu pour accueillir le dongle USB lors des déplacements. La Clutch GM41 Lightweight Wireless est disponible dès aujourd'hui au prix public conseillé de 79,90 euros TTC.



Caractéristiques :

* Capteur PIXART PAW3370

* Jusqu’à 20 000 DPI / 50G d’accélération / 400 IPS

* Switches OMRON prévus pour 60 million de clics

* Poids total de la souris : 74 grammes

* Jusqu’à 9 heures de batterie et une recharge complète en 90 minutes

* Design symétrique destiné aux droitiers

* Support par le logiciel Dragon Center pour personnaliser la souris

* Fourni avec dock de charge, dongle USB sans fil 2.4G et câble FrixionFree



