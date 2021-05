GeIL prépare la prochaine génération de mémoires de jeu DDR5 RGB haute performance.



GeIL s'apprête à lancer la nouvelle génération de mémoires de jeu DDR5 RGB haute performance allant de kits de 16 Go (16 Go x1) à 128 Go (32 Go x4). La prochaine mémoire de jeu GeIL Polaris RGB DDR5 sera disponible au quatrième trimestre 2021.











Cela fait sept ans que la DDR4 a été lancée sur le marché, et GeIL a consacré d'innombrables heures au développement des nouveaux modules de mémoire DDR5. Ce faisant, GeIL a conçu la Polaris RGB pour fournir une mémoire de jeu DDR5 haute performance éclairée en RVB et a travaillé en étroite collaboration avec les fabricants de cartes mères pour garantir la meilleure compatibilité et fiabilité parmi les dernières cartes mères Intel et AMD.



La mémoire GeIL Polaris RGB DDR5 Gaming est conçue pour offrir des performances sans précédent grâce à des capacités plus importantes, des vitesses améliorées et une bande passante plus large par cœur de processeur. L'augmentation des performances et de l'efficacité du système est la pierre angulaire de toute nouvelle génération de mémoire, et GeIL s'attache à offrir une meilleure extension enthousiaste et un potentiel d'overclocking exceptionnel à ses clients. La nouvelle mémoire DDR5 intègre la dernière conception de l'architecture PMIC (Power Management IC) de la DDR5 pour une gestion intelligente de la tension et de l'alimentation, permettant une gamme plus complète de réglage et d'ajustement de la tension. Ce PMIC intégré et la conception du module sont sûrs d'améliorer considérablement les performances globales, la stabilité et le potentiel d'overclocking.







Configurations et spécifications du kit



La spécification de la mémoire GeIL DDR5 commence à 4800MHz avec les latences de sous-timing de CL40-40-40 à 1,1 volts. Les produits d'overclocking sont également en cours de développement, y compris 6000MHz CL32-36-36, 6400MHz CL32-36-36, 6800MHz CL36-44-44, et 7200MHz CL36-44-44, et seront disponibles avec des versions de produits non-RGB en même temps.



