NVIDIA nous propose : Les GeForce en version 466.47 WHQL.



NVIDIA a publié aujourd'hui ses derniers pilotes GeForce, qui permettent à votre GPU de fonctionner avec le moins de problèmes possible - en théorie.







La version 466.47 WHQL des pilotes GeForce est Game Ready pour Days Gone, l'une des dernières exclusivités PlayStation à faire le saut vers votre PC de jeu.



Les notes de mise à jour indiquent également que ce pilote particulier est le pilote de base pour le fonctionnement correct des cartes graphiques GeForce RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 TI avec LHR (low-hash-rate), qui seront livrées à partir de la fin mai 2021.



Game Ready



- Days Gone.



Nouvelles fonctionnalités et autres changements :



- Cette version du pilote est requise pour les cartes graphiques GeForce RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 TI avec LHR (low-hash-rate), qui seront livrées à partir de fin mai 2021.



Problèmes corrigés dans cette version



- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint] : Le jeu a des performances et une fréquence d'images faibles lorsqu'il est lancé avec Bar1 activé dans le SBIOS. [200721940],

- [Starbase] [GeForce RTX 20/GTX 16 Series] : Le jeu peut se planter. [3293977].



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



NVIDIA