La série AMD Radeon RX 6600 est dotée d'une interface PCIe 4.0 x8 et d'une mémoire GDDR6 pouvant atteindre 8 Go.

La publication allemande, Igor's LAB, a mis la main sur des informations concernant la prochaine carte graphique Radeon RX 6600 d'AMD. Basé sur le SKU Navi 23, le GPU est censé satisfaire tous les besoins d'entrée de gamme que l'on peut attendre d'un GPU. Cela signifie des jeux légers en 1080p et du streaming multimédia. Pour commencer, entrons dans les détails de la matrice. Le LAB d'Igor note que la taille de la puce est de 235,76 mm2, avec un boîtier de 35x35 mm. La puce sera centrée dans un boîtier avec une rotation de 45 degrés, ce que vous pouvez voir sur les images ci-dessous. De plus, le GPU Navi 23 aura des SKUs allant de 65 Watts à 95 Watts de puissance graphique totale (TGP). En ce qui concerne la fréquence, le BIOS de la carte indique une vitesse d'horloge maximale de 2350 MHz, ce qui est inférieur à la rumeur de 2684 MHz.















En ce qui concerne la mémoire, les prochains GPU Navi 23 peuvent être équipés d'une mémoire GDDR6 allant jusqu'à 16 Go, mais il est fort probable que la version gamer ordinaire sera équipée de 8 Go de VRAM, tandis que les modèles Radeon Pro utiliseront la limite maximale de 16 Go. En ce qui concerne l'interface, la série Radeon RX 6600 sera limitée à une connexion PCIe 4.0 x8, car le GPU bas de gamme ne nécessite pas un emplacement x16 complet. Compte tenu de la bande passante de la PCIe 4.0, huit couloirs suffisent pour ce GPU. Ces cartes devraient arriver sur le marché dans le courant du mois de juin, et nous attendons l'annonce officielle.



