InWin lance les refroidisseurs de CPU AIO de la série BR avec un ventilateur de bloc.



InWin a annoncé aujourd'hui ses nouveaux refroidisseurs de CPU AIO de la série BR avec un ventilateur de bloc CPU intégré. Ce ventilateur supplémentaire refroidit la zone supérieure de la carte mère (UMA) jusqu'à 35 % de plus que les refroidisseurs de CPU AIO traditionnels, garantissant ainsi le refroidissement et la stabilité des CPU les plus puissants. Les InWin BR24 et BR36 offrent des variantes de radiateurs de 240 mm et 360 mm respectivement et sont fournis avec des ventilateurs haute performance Luna AL120 ARGB spécialement conçus pour une pression statique plus élevée.















Refroidissement de CPU AIO haute performance



Avec des performances AIO exceptionnelles, la série BR est conçue pour tous les utilisateurs de PC, en particulier pour ceux qui travaillent fréquemment avec des charges élevées, comme les joueurs, les designers et les créateurs de contenu. Les ailettes à microcanaux haute densité de la plaque de cuivre de la série BR éloignent efficacement la chaleur du processeur, minimisant ainsi le delta de température pour libérer une marge thermique maximale et des performances d'overclocking. Sa pompe interne est conçue pour être séparée du bloc d'eau afin de minimiser les vibrations et le bruit.



Le ventilateur de refroidissement UMA assure la stabilité du PC



Les derniers processeurs haute performance peuvent exiger que les cartes mères utilisent un refroidissement actif sur leurs VRM, cependant, les ventilateurs directement fixés aux dissipateurs VRM sont souvent petits et bruyants. L'InWin BR Series AIO dispose d'un ventilateur intégré spécialement conçu pour pousser l'air frais vers le bas et sur le VRM, la mémoire et les composants autour du socket du CPU, tels que les SSD M.2 et les cartes graphiques installées dans l'emplacement PCI-Express le plus haut. L'effet net est que la zone supérieure de la carte mère (UMA) est plus froide de 35 %. Cela permet au processeur, à la carte mère et à la mémoire de bénéficier d'une plus grande marge thermique, ce qui débloque des performances supplémentaires et prolonge la durée de vie du matériel informatique environnant. Le ventilateur de refroidissement intégré utilise un connecteur PWM à 4 broches pour un contrôle précis et présente un éclairage ARGB sur sa face inférieure.



Éclairage ARGB avec synchronisation logicielle et contrôleur de LED en un clic



L'éclairage ARGB brille de façon radieuse sur les neuf pales en forme de croissant fournies avec les ventilateurs InWin Luna AL120, reflétant une douce lueur dans le système pour mettre en valeur la construction du PC. Avec 16,8 millions de combinaisons d'éclairage via les LED ARGB, les utilisateurs peuvent véritablement coordonner les couleurs de leur PC pour compléter les autres composants compatibles ARGB autour de thèmes définis. Les ventilateurs Luna AL120 peuvent être synchronisés avec les logiciels de cartes mères ARGB d'ASUS, Gigabyte, MSI ou ASRock, ou les effets lumineux peuvent être contrôlés directement à l'aide du contrôleur de LED InWin ARGB One-Click fourni. Les ventilateurs sont conçus pour être connectés en guirlande avec leurs câbles d'alimentation courts afin d'optimiser le routage des câbles.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP