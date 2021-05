SPC Gear annonce le microphone de streaming SM950 ONYX White.



SPC Gear, le label gaming du fabricant européen SilentiumPC, annonce une variante aux couleurs vives du populaire kit de microphones de streaming SM950. La nouvelle édition s'inspire de l'onyx blanc, un minéral rare, connu pour sa durabilité exceptionnelle et son aspect unique. SPC Gear a conçu les variantes Onyx White en tenant compte de ces qualités tout en offrant des caractéristiques directionnelles (cardioïdes), assurant une bonne atténuation des bruits ambiants indésirables. Les composants de haute qualité, quant à eux, permettent d'obtenir un son chaleureux, proche de celui de la radio.



Étant un microphone Plug&Play, le SM950 ne nécessite pas l'installation d'un logiciel supplémentaire et est prêt à être utilisé dès sa sortie de la boîte. Le bouton physique de coupure du son est commodément situé sur le dessus du microphone et fournit des repères visuels lors de la coupure du son. Avec la série SM950, SPC Gear propose un kit idéal pour tous les streamers, YouTubeurs et musiciens à la recherche d'une configuration d'enregistrement complète et abordable pour le streaming de jeux sur Twitch ou YouTube ou l'enregistrement de podcasts et de voix-off.







Un design unique



Le minéral Onyx est célèbre non seulement pour sa grande durabilité, mais aussi pour son aspect extraordinaire. La variante blanche, en revanche, est rare. Chaque élément du SM950 Onyx White et des accessoires qui l'accompagnent a été conçu en tenant compte de l'onyx blanc. Ce microphone unique en son genre s'intègre parfaitement à n'importe quel poste de travail et se distingue par son originalité. Il est parfaitement assorti aux autres périphériques de la série Onyx White.



Un son chaud et cristallin



SPC Gear a conçu les microphones SM950 Onyx White en mettant l'accent sur une excellente qualité d'enregistrement et une praticité exceptionnelle. La configuration de collecte cardioïde, plébiscitée par la plupart des utilisateurs travaillant avec leur voix - qu'il s'agisse d'un musicien, d'un streamer ou d'un vlogger - permet d'éliminer efficacement les bruits de fond indésirables, ce qui se traduit par un enregistrement authentique et cristallin de la voix. Le microphone capture une large gamme de fréquences de 18 à 21.000 Hz tout en maintenant une sensibilité de 135 dB et une fréquence d'échantillonnage de 16 bits à 48 kHz.



Bras réglable



Le SM950 Onyx White est livré avec un bras réglable et robuste, qui se monte facilement sur le bureau en quelques secondes et maintient le microphone exactement là où il doit être. Le bras permet également de résoudre le problème de l'acheminement des câbles sur le bureau. Il résout ce problème de manière élégante, puisque le câble USB du SM950 Onyx White est caché à l'intérieur du bras.



Design haut de gamme avec bouton Mute



Le microphone SM950 Onyx White est équipé d'un bouton de mise en sourdine sur le dessus, permettant un accès facile et une mise en sourdine instantanée sans perturber le jeu ou la conversation. Le bouton et le microphone s'illuminent en bleu pendant le fonctionnement normal et en rouge lorsque le son est coupé, ce qui donne aux utilisateurs une indication claire de l'état actuel.



Installation facile



L'installation du microphone est aussi simple que possible grâce à la fonction Plug and Play. Après avoir configuré le microphone au bureau, les utilisateurs n'ont qu'à le connecter au PC ou à l'ordinateur portable à l'aide du câble USB fourni, puis à passer à l'action. Il n'est pas nécessaire d'installer des logiciels et des pilotes supplémentaires, ce qui augmente considérablement la compatibilité et réduit les frictions.



Les nouveaux microphones de streaming SPC Gear SM950 Onyx White sont disponibles dès aujourd'hui.



Le prix est de : 89 euros.



