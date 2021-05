Call of Duty : Black Ops Cold War et Warzone libèrent Rambo et John McClane cette semaine.



Préparez-vous à vous amuser comme des machos à l'ancienne, car Activision a officiellement révélé que le rafraîchissement de la saison 3 de Call of Duty : Black Ops Cold War and Warzone sera consacré aux héros des années 80 ! Comme cela a déjà été annoncé, Rambo et John McClane arrivent dans Call of Duty, mais Activision ne se contente pas de lancer quelques skins et d'en rester là : toutes sortes d'autres bonus rétro sont en route. L'emblématique Nakatomi Plaza sera ajouté à Warzone, Rambo aura droit à sa propre version de Gun Game, les joueurs pourront participer à un événement Action Hero des années 80, et bien plus encore. Découvrez ci-dessous la bande-annonce de la mise à jour saisonnière 80s Action Heroes.







Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Et voici la feuille de route complète de tout le contenu radical et badin à venir (cliquez sur l'image pour une résolution complète).







Voici le détail complet du contenu de 80s Action Heroes :



Nouveaux personnages



Rambo (Lancement)



Condamné pour meurtre, John Rambo, soldat MACV-SOG hautement décoré, se voit offrir une dernière mission : retourner au Vietnam et retrouver des prisonniers de guerre américains. S'il réussit, il sera libéré et bénéficiera d'une grâce présidentielle totale...



Cet opérateur sera disponible via l'offre groupée "Rambo" dans la boutique Black Ops Cold War et Warzone du 19 mai à 21h00 PT au 18 juin à 21h00 PT. Ce pack comprend l'opérateur légendaire, deux mouvements de finition, dont un utilisant son arc et ses flèches caractéristiques, trois plans d'armes légendaires (un fusil d'assaut, un LMG et un plan de couteau), une carte de visite et un emblème légendaires, ainsi qu'une montre et une breloque épiques.



John McClane (Lancement)



Flic new-yorkais à la peau dure, John McClane a le don de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Dans le combat de sa vie, il devra compter sur son attitude arrogante et son sang-froid pour rester en vie.



John McClane sera disponible via le bundle "Die Hard" dans la boutique Black Ops Cold War et Warzone du 19 mai à 21h00 PT au 18 juin à 21h00 PT. Ce pack comprend l'Opérateur légendaire, un mouvement de finition, trois plans d'armes légendaires - un fusil tactique, deux SMG et un fusil d'assaut - une carte de visite et un emblème légendaires, une montre épique et une breloque d'arme épique.







Contenu de Call of Duty : Warzone



Points d'intérêt de Verdansk



Nouveau point d'intérêt : Nakatomi Plaza (Lancement)



Le siège de la Nakatomi Corporation a quitté le soleil de Los Angeles pour s'installer dans le centre-ville de Verdansk pour une durée limitée. Il s'agit de la plus haute structure de la Warzone et elle comprend cinq étages d'un espace qui sera familier à ceux qui connaissent et aiment le film original Die Hard.



En plus de remplacer la tour de diffusion et les blocs environnants qui définissent normalement le quartier sud de Downtown, Nakatomi Plaza propose plusieurs missions optionnelles qui peuvent être accomplies pendant la bataille royale et le pillage pour obtenir des récompenses dans le jeu et sur votre profil. Vous pourrez notamment explorer la tour à la recherche de boîtes de ravitaillement, désamorcer du C4 sur le toit de la tour et interrompre un trafic d'armes qui a mal tourné. Si vous et votre équipe êtes assez chanceux, vous pourrez même réussir ce qu'aucun criminel international n'a réussi à faire auparavant : percer le coffre-fort du Nakatomi Plaza et vous échapper avec ses richesses.



Nouveau point d'intérêt : Camps de survie (Lancement)



Autour de Verdansk, de nombreux campings ont été transformés en camps de survie en hommage à Rambo : First Blood Part II. Trouvez l'un de ces dix camps sur la carte et vous pourrez repartir avec de solides objets de chargement ou les plaques d'identité de camarades tombés bien avant votre arrivée. Rassemblez-en suffisamment, et vous pourrez peut-être obtenir une récompense encore plus grande...



Nouveau point d'intérêt : Avant-poste de la CIA (Lancement)



L'un des hangars à avions du secteur nord-ouest de Verdansk a été converti en un avant-poste de fortune de la CIA, car ces agents ont besoin d'un point d'attache pour commencer à traquer l'insaisissable Rambo. Apparemment, ces agents de terrain cherchent également à identifier les soldats tombés au combat et pourraient faire appel à des renforts aériens si un nombre suffisant d'entre eux est collecté pour être extrait. Peut-être que cela peut être utilisé pour mettre en place une embuscade que seul un véritable expert en guérilla pourrait gérer...



Nouveau Killstreak : Arc de combat (Lancement)



L'arc de combat ajoute un punch explosif à n'importe quel chargement lorsqu'il est trouvé à Verdansk ou sur l'île de la renaissance. Efficace contre l'infanterie et les véhicules, ce nouveau Killstreak peut aider votre équipe à renverser le cours de la bataille grâce à une guerre non conventionnelle. Plus vous tirez sur l'arc, plus la flèche à pointe explosive ira loin, alors, assurez-vous d'ajuster votre force si nécessaire pour atteindre des cibles à plus longue distance.



Le couteau balistique arrive dans la Warzone



Le couteau balistique, célèbre dans la série Black Ops, arrive dans la Warzone dans la Saison 3 Reloaded ! Conçue pour tuer furtivement à plusieurs distances, cette arme polyvalente permet d'attaquer au corps à corps de près et de lancer des projectiles à courte et moyenne portée.



Mode temps limité : Power Grab



Dans le mode Power Grab, les opérateurs constateront que l'effondrement du cercle de départ est plus petit que dans une bataille royale traditionnelle à Verdansk. Cet effondrement en cercle comporte cinq étapes et il n'y a pas de Gulag dont on peut s'échapper en cas de décès. Au lieu de cela, vous devez soit ranimer vos coéquipiers via la station d'achat, soit gagner le droit de les ranimer en collectant des étiquettes pour chiens.



À l'instar de Kill Confirmed dans le mode multijoueur traditionnel, chaque opérateur laisse tomber un Dog Tag à chaque fois qu'il est éliminé. Ces plaques peuvent également être trouvées comme récompenses pour avoir rempli des contrats, et dans de rares cas, elles peuvent être trouvées dans des boîtes d'approvisionnement autour de Verdansk. Chaque Dog Tag collecté vous permet de monter d'un cran dans une échelle de récompense, visible sur le côté droit de votre HUD. Cette échelle de récompenses comprend un drone, un jeton de réapparition, qui vous donne le droit de vous infiltrer à nouveau dans Verdansk, ainsi que des masques à gaz avancés et des bonus de spécialistes, à des niveaux supérieurs. Soyez la dernière escouade debout pour gagner.







Call of Duty : Black Ops Contenu de la guerre froide



Nouvelles cartes multijoueurs



Standoff (6v6, Lancement)



Apparue pour la première fois dans Black Ops II, Standoff est une carte de taille moyenne 6v6 qui présente un aspect intemporel à trois voies et offre de nombreuses possibilités de déjouer vos adversaires. N'oubliez pas de vérifier le bâtiment central et faites toujours attention à un certain fourgon explosif, qui a une grande notoriété au sein de la communauté compétitive de Call of Duty...



Duga (Multi-Equipes, Lancement)



Duga offre quelque chose pour chaque style de jeu, que vous préfériez vous déplacer dans les bureaux de l'administration centrale pour des combats à courte distance ou vous frayer un chemin autour du périmètre en passant par le dépôt de bus jusqu'à l'usine de traitement chimique pour des combats à longue distance. Si vous n'arrivez pas à vous décider, essayez de vous rendre au sommet de la tour de contrôle pour avoir une vue tactique avant de sauter en parachute vers la destination de votre choix.



Nouveaux modes et médailles



Die Hardpoint (Lancement)



Travaillez avec votre équipe pour capturer des points d'arrêt et éliminer des ennemis dans une course pour gagner 200 points, ou le plus de points avant la fin du temps imparti. En capturant un point dur, vous bénéficierez d'une augmentation de votre vitesse de déplacement (le premier de cinq buffs potentiels) et votre chronomètre sera réglé sur 30 secondes. Mais attention : ces bonus vous coûteront la vie de manière explosive lorsque le chrono atteindra zéro.



Le chrono peut être prolongé en gagnant des éliminations et en jouant l'objectif, donc un jeu agressif sera la clé de la survie. Lorsque vous êtes sur le point dur de votre équipe, votre chronomètre est mis en pause et les éliminations ajoutent 15 secondes à votre chronomètre, jusqu'à un maximum de 30 secondes. En plus de votre vitesse de déplacement, vous bénéficierez de quatre améliorations supplémentaires : maniement de l'arme, vitesse de l'ADS, vitesse de glissement et une plus grosse explosion pour le moment où vous mourrez inévitablement (accessible uniquement après cinq victoires consécutives).



Élimination multi-équipes (Lancement)



Les fans des modes de jeu Escouade contre Escouade auront droit à une nouvelle expérience intense de dernière équipe à affronter sur les plus grandes cartes de Black Ops Cold War. Dans le mode Multi-Team Elimination, dix équipes de quatre personnes devront se rendre sur place et se battre pour survivre dans des zones de radiation en constante expansion. Les redéploiements seront limités et les chargements restreints, les équipes devront donc trouver des armes, des Scorestreaks, des armures et bien plus encore. Soyez la dernière équipe debout ou la première équipe à monter à bord de l'hélico d'exfiltration dans la dernière zone sûre pour remporter la victoire dans ce nouveau mode multijoueur massif.



Rambo's Gun Game (deuxième semaine)



En soi, Gun Game peut être un mode de jeu rapide et frénétique, mais que se passe-t-il lorsque Rambo se joint à la fête ? La rotation de 20 armes reçoit un sérieux coup de pouce en termes de puissance de feu, puisque l'arc de combat, la machine de guerre, le RPG-7 et même la machine de mort sont ajoutés à un nouvel ensemble d'armements. Pour aider nos héros d'action à rester en vie, les joueurs seront également équipés du Stimshot.



Médailles inspirées des films d'action (lancement)



En plus des médailles standard obtenues lors des matchs multijoueurs et des matchs de zombies, l'événement Action Heroes des années 80 introduira des médailles à durée limitée en hommage aux franchises Die Hard et Rambo.







Contenu sur les zombies



Nouvelle quête principale, événement mondial Orda et bien plus encore dans Outbreak (lancement)



Les agents Requiem déployés dans la zone d'épidémie trouveront une toute nouvelle quête principale à découvrir pour la première fois dans Outbreak. Les événements qui s'y dérouleront ouvriront la voie à la prochaine carte de Black Ops Cold War Zombies, ainsi qu'à ce qui est encore à venir dans les saisons futures. Treyarch vous donnera des détails sur la date à laquelle les joueurs pourront participer à la chasse aux œufs de Pâques cette semaine !



La Saison 3 Reloaded propose également un nouvel événement mondial à découvrir dans Outbreak. D'énormes monstres Orda errent désormais dans les montagnes de l'Oural, posant un défi considérable avec de puissantes récompenses pour ceux qui s'en sortent vivants.



Cranked 2 : No Time to Crank (Lancement)



Dans cette nouvelle version de Cranked in Zombies, tous les joueurs commenceront avec un couteau, les achats au mur étant désactivés et les tables d'artisanat supprimées. Tous les emplacements de la boîte à mystère seront actifs et réapprovisionnés en armements différents, y compris des objets de soutien plus fréquents. En plus de trouver plus d'ordonnances explosives dans la boîte à mystères, les zombies sont plus susceptibles de laisser tomber des équipements explosifs mortels.



Comme dans le préquel à succès de Cranked 2, l'élimination de votre premier zombie déclenche un compte à rebours Cranked. Faites-le tourner à chaque élimination, car la durée du compte à rebours diminue au fil des rounds... Serez-vous capable de garder votre compteur au-dessus de zéro et d'éviter une mort violente ?



Nouvelle prise en charge des mods personnalisés, armes de la boîte mystère et améliorations des armes (lancement)



En plus de ce nouveau contenu dans l'épidémie et les cartes Zombies à base de rounds, Treyarch apporte un support pour les mods personnalisés à la fonction "Appliquer le plan" pour permettre aux joueurs de sauvegarder leurs propres plans personnalisés et de les amener dans Zombies à côté des plans qu'ils possèdent déjà.



Des armes des saisons précédentes sont également ajoutées aux récompenses de la boîte mystère et des épreuves, notamment la Groza, le MAC-10, le Streetsweeper, le FARA 83, le LC10, le R1 Shadowhunter, le ZRG 20 mm, le Sledgehammer, le Wakizashi, la Machette et le E-Tool.







Du contenu pour Call of Duty : Black Ops Cold War et Warzone



Baseball Bat : Melee (Semaine de lancement)



La batte de baseball est une arme de guerre classique et la dernière nouveauté de Black Ops Cold War pour les fans de mêlée à un coup, c'est ce que vous voulez quand l'ennemi vous met dans le pétrin. Que ce soit contre les hordes de morts-vivants dans le mode Zombies ou les opérateurs ennemis dans le mode Multijoueur, l'utilisation de la batte de baseball peut faire la différence entre rester sur le banc de touche de votre équipe et devenir son meilleur joueur.



AMP63 : Pistolet (en saison)



Quatrième arme de l'arsenal de Black Ops Cold War, cette arme de défense est un croisement entre un pistolet à chargement automatique et un SMG entièrement automatique. Attendez-vous à ce que cette arme produise une grande quantité de dégâts en peu de temps grâce à sa nature entièrement automatique, ce qui la rend très efficace dans les combats rapprochés.



Événement 80s Action Hero



Vous voulez collecter gratuitement des objets de profil de joueur, des charmes et des autocollants d'armes, un nouveau jeu d'arcade et même des plans d'armes ? Alors lancez-vous dans l'événement de défi en jeu " 80s Action Heroes " dans Black Ops Cold War et Warzone.



À l'instar des événements Call of Duty "Hunt for Adler" et "Haunting of Verdansk", les opérateurs devront remplir des objectifs dans Black Ops Cold War et Warzone, et recevront des récompenses utilisables dans les deux titres, à l'exception du jeu d'arcade Robot Tank (disponible uniquement dans les casernes de Black Ops Cold War). Ces défis ont pour thème le nouveau contenu génial à durée limitée et comprennent des objectifs tels que terminer des matchs dans des playlists spécifiques ou gagner des points avec le nouveau Combat Bow Killstreak dans Warzone. Relevez les neuf défis de Black Ops Cold War pour débloquer un Blueprint de fusil tactique semi-automatique et relevez les neuf défis de Warzone pour obtenir un Blueprint de fusil de sniper à verrou.



Ouf ! C'est tout ? On a fini ? Ça fait beaucoup de choses ! Heureusement, le téléchargement ne sera pas trop lourd selon les standards de Call of Duty : la mise à jour Guerre froide pèse environ 10 Go sur PC et PS5, 13 Go sur Xbox Series X/S, et 7 à 8 Go sur les consoles de dernière génération. Quant à la mise à jour Warzone, elle représente environ 15 Go sur toutes les plateformes.



Call of Duty : Black Ops Cold War est disponible dès maintenant sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5. Warzone est disponible sur PC, Xbox One et PS4, et jouable sur les consoles next-gen via la rétrocompatibilité. Le contenu de 80s Action Heroes démarre le 20 mai 2021.



