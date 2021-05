THE GURU3D nous propose le test du : TRENDnet 5-port Unmanaged 2.5 G Switch.



Nous passons en revue le commutateur TEG-S350 de TRENDnet. Cela fait maintenant des années que nous évangélisons pour obtenir un Ethernet plus rapide. Cette tendance s'est amorcée vers les cartes mères de PC, les unités NAS et les routeurs, mais les commutateurs multi-GigE abordables sont à la traîne, et oui, nous ne savons pas trop pourquoi ?



Ici, dans mon bureau, nous avons déjà décidé de passer à 10 GigE, ce qui est très coûteux, mais les facteurs limitatifs sont les commutateurs (chers). Les anciens modèles 10 GigE sont tous connectés en optique/fibre. Cela va maintenant fonctionner pour votre situation à domicile, à la transition vers RJ45 était obligatoire> lentement, mais sûrement qui fait maintenant son chemin sur le marché.



Aujourd'hui, nous testons un TRENDnet TEG-S350 5-Port 2.5 G. Bien qu'il soit encore cher et qu'il ne soit pas à la hauteur des vitesses 10G, il pourrait être une alternative intéressante... Disponible en version 5 et 8 ports, tous les ports offrent des prises RJ-45 2.5 G full-duplex. Cela signifie que votre câblage traditionnel CAT5E ou supérieur supportera très bien ces vitesses. La norme actuelle de 1 Gigabit a un débit maximal de 128 Mo/sec, moins la tolérance aux pannes et des choses comme la QoS. Cette année, il semble que les cartes mères et les unités NAS soient toutes équipées de connecteurs 2,5 G. Cela signifie qu'il pourrait s'agir d'un commutateur "sweet spot", car tous les connecteurs offrent une connectivité 2,5 G, ce qui porte votre débit à 312 Mo/sec, moins les tolérances de panne et le reste.







En 2021, le ménage a bien changé. Tout est connecté, beaucoup de gens ont un NAS à la maison comme stockage centralisé et économe en énergie pour tous leurs fichiers et leur activité de streaming stockée localement. La copie d'un fichier MKV vers votre NAS donnait généralement 120 Mo/sec, n'est-ce pas ? Eh bien, avec un PC et un NAS compatibles, vous pouvez maintenant atteindre la barre des 300 Mo/sec. Et même si j'aurais aimé que la 5G devienne la norme, c'est déjà une amélioration massive.



Non, nous avons un léger penchant pour les équipements de réseau. Lorsque vous emmenez la machine de jeu hot-rod fraîchement peinte que vous avez passé des dizaines d'heures à construire à une fête LAN, vous devez la brancher à un ? LAN. Ouaip. Il est difficile de jouer à des jeux de nos jours sans une sorte de réseau.



Le TRENDnet TEG-S350 est l'habituelle boîte métallique fine et carrée que l'on imagine lorsqu'on pense à un équipement réseau. Il est de la taille de la brique d'alimentation d'un ordinateur portable ou environ deux fois plus grand que la souris que vous agitez. Ce qui est tentant ici, c'est le coût par port qui est d'environ 22 $. Ajoutez à cela quelques fonctions intéressantes comme le trunking de port et la prise en charge de la capacité de commutation de 25 Gbps, et vous obtenez un commutateur assez pratique et plutôt abordable.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



THE GURU3D