NVIDIA officialise les cartes graphiques LHR (Hash Rate Limited).



Sur son blog, NVIDIA confirme maintenant que les nouveaux SKU GeForce RTX mis à jour portent l'étiquette LHR (Hash rate limited) pour les cartes graphiques GeForce RTX 3080, 3070 et 3060 Ti nouvellement fabriquées, afin qu'elles soient moins désirables pour les mineurs.



NVIDIA - Les produits GeForce sont conçus pour les joueurs et regorgent d'innovations. Notre série RTX 30 est construite sur notre architecture RTX de deuxième génération, avec des RT Cores et des Tensor Cores dédiés, offrant des visuels et des performances incroyables aux joueurs et aux créateurs. Les GPU NVIDIA étant programmables, les utilisateurs leur découvrent régulièrement de nouvelles applications, de la simulation météorologique au séquençage génétique en passant par le deep learning et la robotique. Le minage de crypto-monnaies est l'une de ces applications.







Réduction de moitié du taux de hachage



Pour aider à mettre les GPU GeForce entre les mains des joueurs, nous avons annoncé en février que toutes les cartes graphiques GeForce RTX 3060 étaient livrées avec un taux de hachage Ethereum réduit. Aujourd'hui, nous prenons des mesures supplémentaires en appliquant un taux de hachage ETH réduit aux cartes graphiques GeForce RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 Ti nouvellement fabriquées. Ces cartes seront expédiées à partir de la fin mai.



Une communication claire pour les joueurs



Comme ces GPU ont été lancés avec un taux de hachage complet, nous voulons nous assurer que les clients savent exactement ce qu'ils obtiennent lorsqu'ils achètent des produits GeForce. À cette fin, nos partenaires GeForce étiquettent les cartes GeForce RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 Ti avec un identifiant "Lite Hash Rate" ou "LHR". Cet identifiant figurera dans les listes de produits vendus au détail et sur la boîte.



Ce taux de hachage réduit s'applique uniquement aux cartes nouvellement fabriquées avec l'identifiant LHR et non aux cartes déjà achetées.



Les GeForce sont faites pour le jeu



Les GPU GeForce RTX ont introduit une gamme de technologies de pointe - le ray tracing en temps réel RTX, le booster de frame rate DLSS alimenté par l'IA, le rendu à réponse ultra-rapide NVIDIA Reflex pour une meilleure latence du système, et bien d'autres - créées pour répondre aux besoins des joueurs et de ceux qui créent des expériences numériques.



Nous pensons que cette étape supplémentaire permettra de mettre plus de cartes GeForce à meilleur prix entre les mains des joueurs du monde entier.



THE GURU3D