L'application Defender de Windows 10 inclut une protection contre les ransomwares et voici comment l'activer facilement.



Les attaques de ransomware sont en augmentation ces derniers temps et les organisations comme les consommateurs doivent se protéger au mieux avant que le problème ne s'aggrave avec le temps. Il s'avère que l'un des systèmes d'exploitation les plus populaires et les plus répandus, Windows 10, dispose d'une protection contre les ransomwares, et il est très simple de l'activer pour que vous puissiez, vous aussi, être protégé.







Les ransomwares sont devenus l'une des formes de cyberattaques les plus répandues et les plus rentables, les pirates informatiques du monde entier verrouillant des fichiers en échange de crypto-monnaie ou d'argent liquide. Ces fichiers verrouillés peuvent inclure des photos de famille, des documents personnels ou même des secrets commerciaux, qui peuvent tous être inestimables. Cependant, comme nous l'avons vu avec Colonial Pipeline qui a versé 5 millions de dollars pour se remettre de l'attaque, la rançon ne vous aide pas toujours à récupérer les fichiers.







Bien entendu, la première ligne de défense contre les ransomwares se trouve devant votre écran ; vous devez maintenir vos logiciels à jour et ne jamais télécharger de fichiers au hasard. Un autre bon conseil est de faire des sauvegardes des fichiers importants chez vous et ailleurs, au cas où une catastrophe se produirait. En outre, Microsoft propose une protection contre les ransomwares dans le cadre de Windows Defender, le logiciel antivirus intégré de Windows. Pour l'activer, il suffit de taper "protection contre les ransomwares" dans la barre de recherche de Windows 10, généralement située dans le coin inférieur gauche, et de cliquer sur le bouton "paramètres système" qui apparaît.







Lorsque le menu s'affiche, activez l'option Accès contrôlé aux dossiers, et vous disposerez d'un niveau de protection de base. Si d'autres dossiers contiennent des fichiers qui vous préoccupent, vous pouvez les ajouter à la liste des dossiers protégés en cliquant sur le bouton "Dossiers protégés" dans cette fenêtre.



Bien que Windows Defender ne puisse pas être la seule ligne de défense contre les ransomwares et les logiciels malveillants en général, il constitue certainement un bon début. Parmi les autres stratégies de sécurité, il est tout aussi important, sinon plus, de s'informer sur le pourquoi et le comment des logiciels malveillants. Si vous avez de bons conseils pour vous protéger contre les logiciels malveillants et les ransomwares.



HOTHARDWARE