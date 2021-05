Intel lance la mémoire Optane H20 avec stockage pour les plates-formes de 11e génération.



Intel annonce aujourd'hui le lancement de la nouvelle génération de mémoire Intel Optane H20 avec stockage à l'état solide pour les plateformes à base de processeurs Intel Core de 11e génération. La mémoire Intel Optane H20 offre une expérience informatique personnalisée avec un nouveau niveau de performance et des options de grande capacité de stockage pour les joueurs, les créateurs de médias et de contenus, les utilisateurs quotidiens et les professionnels. La nouvelle mémoire Intel Optane H20 combine les meilleures caractéristiques de la technologie Intel Optane et de la technologie de mémoire flash Intel QLC 3D NAND sur un seul périphérique de stockage de format M.2 2280.







Le facteur de forme M.2 polyvalents s'adapte à tous les types d'ordinateurs, des portables Intel Evo aux ordinateurs de bureau traditionnels, en passant par les tout-en-un et les mini-PC. En améliorant les performances et la réactivité tout en réduisant la consommation d'énergie par rapport au produit de la génération précédente, la mémoire Intel Optane H20 accélère ce que vous utilisez le plus, qu'il s'agisse de tâches quotidiennes ou de la gestion de fichiers et d'applications multimédia et de jeu volumineux.



Spécifications rapides :



- Modèle : Intel Optane Memory H20 avec Solid State Storage (32 Go + 512 Go, M.2 80mm PCIe 3.0, 3D XPoint, QLC),

- Capacité : 512 Go,

- Bande passante séquentielle - 100% lecture (jusqu'à) : 3400 Mo/s,

- Bande passante séquentielle - 100% écriture (jusqu'à) : 2000 Mo/s,

- Taux d'endurance : 185 TBW,

- MTBF : 1,6 million d'heures,

- Période de garantie : 5 ans,

- Facteur de forme : M.2 22 x 80 mm,

- Interface : PCIe 3.0 x4, NVMe,

- Cryptage matériel : AES 256 bits.



Disponibilité



La mémoire Intel Optane H20 sera largement disponible pour les clients des équipementiers à partir du 20 juin 2021.



Pour en savoir plus, visitez la page en Cliquant ICI.



