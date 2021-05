AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.5.2 Bêta.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version de ses pilotes Radeon Software Adrenalin 2020 Edition. La version 21.5.2 prend en charge la sortie imminente de Days Gone.







Elle ajoute également la prise en charge du SDK Direct X 12 Velocity de Microsoft, destiné à faciliter et à accélérer la mise en œuvre des fonctionnalités Direct X 12 par les développeurs de jeux dans leur pipeline de développement.







Les nouveaux pilotes prennent également en charge le Shader Model 6.6. Cette révision particulière du Shader Model de Microsoft met en œuvre des opérations atomiques étendues (64 bits), la liaison dynamique des ressources, les dérivés et les échantillons dans les shaders de calcul, les calculs 8 bits emballés et la taille des ondes. Lisez la suite après la pause pour les problèmes corrigés et les problèmes restants dont AMD est conscient.



Problèmes corrigés



- La désinstallation ou la mise à niveau de Radeon Software à l'aide de l'option de réinitialisation d'usine peut supprimer les dossiers des pilotes de chipset AMD s'ils sont stockés dans le même répertoire que l'installation de Radeon Software. Il est recommandé aux utilisateurs qui souhaitent effectuer une réinitialisation d'usine d'utiliser la dernière version de l'utilitaire de nettoyage d'AMD.

- Cyberpunk 2077 peut présenter une corruption des ombres sur les cartes graphiques Radeon RX 6000 lorsque le raytracing est activé.

- Perte intermittente du signal pendant l'optimisation du flux d'AMD Link si HEVC est utilisé sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000 ou plus.

- Les boutons de téléchargement ou de lancement de Ryzen Master dans Radeon Software peuvent disparaître par intermittence ou ne pas initialiser Ryzen Master.

- L'enregistrement des FPS peut être incorrect ou ne pas s'effectuer sur les séries Ryzen Mobile 4000 et Ryzen Mobile 5000.

- Le logiciel Radeon peut tomber en panne lorsque l'onglet Record & Stream est utilisé et qu'un écran est branché à chaud.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



AMD ADRENALIN