La feuille de route d'AMD Embedded présente le processeur Zen 4 EPYC avec plus de 64 cœurs.



La feuille de route d'AMD pour 2020 - 2023 a récemment fait l'objet d'une fuite et révèle des informations intéressantes sur les prochains processeurs de serveurs EPYC basés sur Zen 4. La génération actuelle de processeurs EPYC 7003 de la série Zen 3 offre jusqu'à 64 cœurs et 128 threads avec une plage de TDP de 120 à 280 W.







La prochaine génération de processeurs EPYC 7004 "Genoa" Zen 4 portera le nombre maximal de cœurs à 96 et 192 threads avec un TDP maximal de 320 W. Les processeurs EPYC basés sur Zen 4 passeront d'une conception à 8 chiplets à une conception à 12 chiplets, ce qui permettra d'augmenter le nombre de cœurs, d'accroître la taille physique des processeurs et de nécessiter un nouveau socket SP5.







Les nouveaux processeurs de la série EPYC 7004 prendront également en charge les dernières fonctionnalités telles que la mémoire DDR5-5200 ECC à 12 canaux et PCIe Gen5.



