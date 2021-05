CORSAIR annonce l'arrivée de la mémoire DDR5-6400 plus tard cette année.



La cinquième itération de la technologie DDR, appelée DDR5, doit arriver dans le courant de l'année. De nombreux fabricants de la technologie DDR4 annoncent leur intention de passer à la nouvelle norme, et CORSAIR ne fait pas exception. Connu comme fabricant de produits de haute qualité, CORSAIR a publié aujourd'hui un billet de blog présentant ses prochains produits DDR5 et ce qu'ils apporteront. Pour commencer, la société a publié des données sur les modules DDR5 qui fonctionnent à une vitesse de 6400 MHz, ce qui est supposé être la vitesse des modules DDR5 de CORSAIR lorsqu'ils arriveront. À cette vitesse, la mémoire peut atteindre une bande passante de 51 Go/s, soit presque le double des 26 Go/s de la mémoire DDR4-3200 MHz.







Un autre point sur lequel CORSAIR a écrit est la capacité d'un seul DIMM. Avec la DDR4, la société a fabriqué des modules DIMM d'une capacité maximale de 32 Go. Cependant, avec la DDR5, CORSAIR prévoit de quadrupler cette capacité et de fabriquer un seul DIMM DDR5 pouvant contenir jusqu'à 128 Go de mémoire. Autre point important : la puissance requise pour faire fonctionner la nouvelle technologie. La norme DDR4 nécessitait 1,2 volt pour fonctionner, tandis que la spécification JEDEC indique que la DDR5 n'a besoin que de 1,1 volt pour fonctionner. Cela se traduira par un fonctionnement plus froid des modules de mémoire.







Bien sûr, la norme DDR5 a besoin d'une nouvelle plateforme pour fonctionner. Actuellement, seule la plateforme Alder Lake-S d'Intel sera prête pour la DDR5 plus tard cette année, lorsque la nouvelle norme sera disponible pour les consommateurs. En outre, CORSAIR a publié plus d'informations sur les avantages de la nouvelle norme, dont vous pouvez voir une partie ci-dessous.







DE NOUVEAUX PERFECTIONNEMENTS



Avec la DDR5, les modules individuels sont divisés en deux canaux distincts par conception, ce qui permet de raccourcir les tracés, ce qui contribue à réduire la latence et à augmenter la vitesse de communication avec les circuits intégrés de mémoire individuels sur un module de mémoire. Cela permet également ce que l'on appelle la mise en miroir des commandes et des adresses, puisque le signal provenant du processeur doit parcourir un chemin plus court pour accéder à des banques de mémoire spécifiques, alors qu'en DDR4, un signal de commande/d'adresse devait parcourir toutes les banques de mémoire dans une chaîne plus longue.



Sur la DDR4, lorsqu'une seule banque de mémoire devait être rafraîchie, le CPU devait attendre que toutes les banques de mémoire d'un module soient rafraîchies avant d'effectuer une autre lecture ou écriture. Avec la DDR5, nous avons le double de groupes de banques et lorsqu'une banque doit être rafraîchie, seule la même banque de chaque groupe est rafraîchie, ce qui permet d'accéder aux autres groupes de banques de mémoire sans que le CPU ait à attendre.



La latence globale d'un accès unique à la DDR5 est relativement inchangée, tandis que la latence CAS a augmenté, la latence globale d'un kit DDR5 haut de gamme sera similaire à celle des générations précédentes de DRAM, soit 14-15ns, grâce aux améliorations mentionnées précédemment.



ECC ON-DIE



La fiabilité diminue au fur et à mesure que les technologies de processus se réduisent, ce qui entraîne une latence plus élevée et des timings plus lâches à des vitesses plus élevées. La DDR5 comprend un système ECC sur puce dans le cadre de ses spécifications, ce qui contribue à réduire les erreurs et permet aux circuits intégrés de mémoire de fonctionner à des fréquences plus élevées. Pour être clair, cela ne signifie pas que la DDR5 utilise une implémentation ECC complète, il y aura toujours des modules non enregistrés pour les applications grand public typiques et des modules ECC pour les applications d'entreprise/de recherche.



Différences entre DDR4 et DDR5 :







VIDEOCARDZ