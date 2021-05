TECHPOWERUP nous propose le test de la nouvelle souris Gamers : L'ASUS ROG Gladius III.



ASUS est une société de matériel informatique et d'électronique basée à Taïwan, fondée en 1989. En 2014, la ROG Gladius a été la première souris de jeu commercialisée par ASUS sous la marque ROG. Avec la ROG Gladius III, ASUS réitère et innove à la fois sur ce design classique. Pour la Gladius III, le capteur phare de PixArt pour les applications filaires et sans fil, le PAW3370, est utilisé, mais personnalisé pour permettre jusqu'à 26 000 CPI. En outre, le Gladius III est équipé de prises pour boutons principaux interchangeables à chaud de deuxième génération, permettant d'utiliser des commutateurs mécaniques à 3 broches et des commutateurs optiques Omron à 5 broches.



Par défaut, des micro-commutateurs ROG d'une capacité de 70 millions de clics sont installés, mais ils peuvent être remplacés par des commutateurs optiques Omron, dont un jeu est inclus dans la boîte. Avec seulement 76 g, le Gladius III est sensiblement plus léger que ses prédécesseurs sans avoir à recourir à des trous visibles de l'extérieur. Le câble est le même que sur le ROG Keris, avec une tresse souple et une flexibilité exceptionnelle. Des pieds en PTFE pur sont installés par défaut et un jeu de pieds de remplacement est inclus. Enfin, l'éclairage RVB est entièrement configurable par le biais d'Armoury Crate, qui offre également les fonctions de personnalisation habituelles ainsi qu'une nouvelle fonction appelée Rapid Fire. En plus de la Gladius III filaire, la Gladius III sans fil sera également disponible et sera examinée ultérieurement ici sur TechPowerUp.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP