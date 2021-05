La Radeon RX 6900 XT est overclockée à 3321 MHz et bat le record mondial FireStrike.



Nous avons attendu que le site web HWBOT soit à nouveau opérationnel, mais depuis que ce record du monde a été battu, il est hors ligne. Malgré cela, il reste des traces de cet exploit remarquable de l'équipe Team OGS qui a été la première à overclocker sa PowerColor RX 6900 XT Red Devil (ou Liquid Devil) à 3,3 GHz. Une telle fréquence n'a jamais été atteinte auparavant avec cette carte graphique Radeon mais pour une bonne raison.







Les cartes graphiques RX 6900 XT "standard" étaient toutes verrouillées à 3 GHz par les paramètres du BIOS, ce qui posait de grandes difficultés aux overclockers. Cependant, AMD a récemment révélé son nouveau GPU Navi 21 XTXH, qui est un GPU Navi 21 pré-braqué. Quelques partenaires de cartes ont déjà lancé leurs conceptions basées sur ce SKU Navi. Jusqu'à présent, nous avons ASRock OC Formula, ASUS ROG STRIX LC TOP, Sapphire TOXIC Extreme, et PowerColor Red/Liquid Devil series, qui ont été utilisés pour battre ce record.











La précédente vitesse d'horloge la plus élevée a été atteinte par der8auer, qui a overclocké son Liquid Devil à 3,2 GHz, bien qu'elle soit loin d'être stable. Pendant ce temps, la fréquence de pointe de 3,3 GHz cassée par OGS était pendant un test 3DMark Fire Strike Extreme, qui a été complété avec succès. Notez que la tesselation était désactivée et que ce n'est pas un résultat valide selon les normes UL, mais HWBOT permet d'inclure de tels résultats. Avec un score de 37618 points (global) et 41069 en graphique, OGS a obtenu la première place du classement.







Il convient de noter que Fire Strike favorise largement les GPU AMD. La question de savoir quelle carte graphique est la plus rapide selon HWBOT n'est pas si claire une fois que nous avons inclus d'autres benchmarks.



VIDEOCARDZ