ADATA XPG lance les modules de mémoire DDR4 SPECTRIX D45 RGB et GAMMIX D45G.



XPG, fournisseur de systèmes, de composants et de périphériques pour les joueurs, les professionnels de l'esport et les passionnés de technologie, annonce les modules de mémoire XPG GAMMIX D45 et SPECTRIX D45G RGB DDR4. Dotés d'un design industriel robuste et de capacités tout aussi robustes, ces modules sont conçus pour les overclockers et les joueurs exigeants qui recherchent un flair pour le jeu et des performances d'overclocking fiables.







La GAMMIX D45 et le SPECTRIX D45G RGB sont dotés d'un extérieur en aluminium noir, semblable à celui d'une armure, avec des stries robustes et un aspect et une sensation de poids. Non seulement ils ont l'air et se sentent robustes, mais ils offrent également des performances incroyablement solides pour l'overclocking. Ils y parviennent en n'utilisant que des puces électroniques et des circuits imprimés de la plus haute qualité et en prenant en charge le profil mémoire extrême (XMP) 2.0 d'Intel. XMP 2.0 fait de l'overclocking un jeu d'enfant et améliore la stabilité du système.



Au lieu de régler les paramètres individuels dans le BIOS, les utilisateurs peuvent le faire directement dans le système d'exploitation de leur PC. Les deux modules ont été rigoureusement testés et vérifiés pour fonctionner avec les dernières plates-formes AMD pour une compatibilité sans problème et des performances sans faille. Les deux modules sont disponibles dans les capacités suivantes : 8, 16 et 32 Go.











Un style de jeu RVB qui brille de mille feux

Les utilisateurs peuvent régler l'éclairage RVB du SPECTRIX D45G exactement comme ils le souhaitent. Ils peuvent choisir parmi différents effets (statique, respiration et comète) ou synchroniser les lumières avec leurs morceaux préférés via le mode Musique. Tout cela peut se faire par le biais de l'application XPG RGB Sync ou du logiciel de contrôle RGB de toutes les grandes marques de cartes mères, y compris celles d'ASUS, MSI, GIGABYTE et ASRock.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP