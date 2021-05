ASUS sort le casque de jeu ROG Cetra II Core In-ear.



ASUS lance aujourd'hui le ROG Cetra II Core, un casque de jeu filaire intra-auriculaire conçu pour les ordinateurs portables de jeu ASUS ROG et le ROG Phone. Le casque analogique utilise une prise jack conventionnelle de 3,5 mm à 3 pôles et dispose d'un micro en ligne dans la bande de contrôle.















Contrairement au ROG Cetra II original, il n'est pas équipé d'un système de suppression active du bruit, ni d'un micro caché dans les oreillettes, ni même d'une prise en charge USB-C. Vous bénéficiez toujours des mêmes haut-parleurs Essence de 9,4 mm en caoutchouc de silicone liquide (LSR) conçus pour des basses profondes. Les écouteurs sont capables d'une réponse en fréquence de 20 Hz à 40 kHz, et d'une impédance de 32 Ω. Un corps en aluminium pour les écouteurs, un câble anti-enchevêtrement de 1,25 m de long et un jeu de contacts d'oreille en caoutchouc constituent le reste.



Le prix du ROG Cetra II Core devrait être de 50 Dollars.



TECHPOWERUP