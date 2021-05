DEEPCOOL nous propose un nouveau kit watercooling AIO : Le Castle 360EX A-RGB.



DeepCool a présenté aujourd'hui le Castle 360EX A-RGB, son meilleur refroidisseur de CPU liquide tout-en-un. La société a effectué quelques mises à jour par rapport aux anciennes générations de Castle EX AIO. Tout d'abord, le refroidisseur est équipé d'une pompe à double chambre avec une vitesse de pointe de 2.550 RPM. Des mises à jour ont été faites sur le chemin du liquide de refroidissement dans ce bloc pompe. La plaque froide a également été mise à jour, avec 25% de microfins de cuivre en plus. Le bloc-pompe est couronné d'un nouvel ornement de miroir infini éclairé par des LED ARGB qui affiche le dernier logo de la société.



















Le bloc-pompe est relié à un radiateur de 360 mm x 120 mm doté d'un mécanisme de normalisation de la pression de l'air ambiant que DeepCool appelle Anti-Leak Tech-Inside. Il s'agit essentiellement d'une vessie en caoutchouc qui se gonfle lorsque la pression de l'air ambiant est supérieure à celle de la boucle, afin de minimiser les fuites causées par le différentiel de pression. Chacun des trois ventilateurs CF120 inclus est doté de roulements hydrauliques, tourne entre 500 et 1 800 tr/min, poussant jusqu'à 69,34 CFM de flux d'air à une pression de 2,42 mm H₂O et un niveau sonore maximal de 30 dBA.



Le prix du refroidisseur devrait être d'environ 170 Dollars.



Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP