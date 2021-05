CHERRY acquiet ACTIVE KEY, le spécialiste des claviers et souris hygiéniques

CHERRY, l'un des principaux fabricants mondiaux de périphériques d'entrée et de contacteurs pour claviers mécaniques, a annoncé le 10 mais dernier l'acquisition d'Active Key GmbH & Co. KG («Active Key»), un fabricant allemand de premier plan de claviers et souris hygiéniques et lavables pour le secteur médical et l’industrie. L’acquisition d’Active Key élargit le portefeuille de produits CHERRY pour la santé et répond à la demande croissante des clients en périphériques informatiques hygiéniques et lavables.

Active Key est une marque leader dans l'ingénierie et le développement de claviers et souris spécifiques utilisés dans les applications médicales, industrielles, les points de vente ou les bureaux. Sa gamme de produits comprend des claviers résistants à la poussière et à l'humidité, des claviers entièrement scellés faciles à désinfecter, des claviers programmables et/ou avec lecteurs de cartes intégrés. Cette acquisition renforce la position de CHERRY sur le marché des périphériques de santé.

CHERRY et Active Key sont complémentaires. CHERRY bénéficiera du développement technique de nouveaux produits et de l’expertise en ingénierie d’Active Key et Active Key bénéficiera du réseau de distribution international de CHERRY. La demande actuelle en claviers et souris spécifiques dans le secteur médical et les environnements industriels est croissante. Cette acquisition renforce l’offre de CHERRY en produits de santé et permettra le développement futur d’autres périphériques hygiéniques et lavables.

«L'acquisition d'Active Key est une étape importante pour nous dans l'expansion de notre gamme de dispositifs d'entrée hygiéniques et industriels», déclare Rolf Unterberger, PDG de CHERRY. «Nous considérons cette acquisition comme une étape importante dans la consolidation de notre leadership technologique dans les segments de la santé et des périphériques industriels. Nous sommes heureux d’ajouter l’ensemble de produits hautement diversifiés d’Active Key à l’offre existante de CHERRY.»

"CHERRY et Active Key ont des racines similaires en matière de produits et d'ingénierie et se correspondent bien en termes d'équipe et de portefeuille. Je suis fier que le prochain chapitre de croissance de mon entreprise et de nos employés s’écrive avec la marque de confiance de CHERRY", déclare Gerhard Hahn, ancien propriétaire et directeur général d'Active Key.

CHERRY, dont le siège est à Auerbach in der Oberpfalz, en Allemagne, est le premier fabricant mondial de contacteurs mécaniques haut de gamme pour le marché des claviers de gaming sur PC. CHERRY est également un fabricant mondial de premier plan de périphériques d'entrée informatiques, spécialisé dans les marchés du gaming, de la bureautique, de l'industrie, de la sécurité et de la santé. CHERRY emploie environ 500 personnes dans des sites de production et filiales en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Chine, en Autriche et aux États-Unis. Fondée en 1953, la marque CHERRY est synonyme de produits de «qualité allemande» conçus et développés spécifiquement pour les besoins de ses clients.