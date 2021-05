THE GURU3D nous propose le test des : Tour d'horizon des pâtes thermiques de Guru3D (Round 2).



Tour d'horizon des pâtes thermiques 2021



TIM Mega Roundup p.2 - Laquelle choisir parmi le nouveau lot de (dix) pâtes ?



Cela fait presque deux ans que nous avons fait la première partie de Thermal Paste Roundup. Vous nous avez fait part de vos réactions, c'est pourquoi nous avons préparé la deuxième partie de cet article. Pour rappel, vous devez déjà savoir que le TIM (matériau d'isolation thermique) est souvent négligé lors de la configuration du PC. La pâte thermique est un composé qui aide à combler les espaces entre le CPU et un refroidisseur que vos yeux ne peuvent pas repérer. La plupart des utilisateurs choisiront la pâte pré-appliquée ou celle fournie avec un refroidisseur, qui devrait être suffisante pour les fréquences de stock du CPU. Plus la charge d'un processeur est importante, plus la pâte montrera son avantage. Le dernier tour d'horizon a été préparé en 2019. Maintenant, nous avons deux ans plus tard et une tête pleine d'idées pour le rendre encore plus intéressant que la dernière fois.



Tout d'abord, passons en revue les concurrents de la revue d'aujourd'hui :



- Alpenföhn Permafrost 2,

- Arctic Cooling MX-5,

- Cryorig CP5,

- Cryorig CP7,

- Graisse thermique EVGA Frostbite 2,

- Thermal Grizzly Aeronaut,

- Grizzly Carbonaut,

- Thermique Grizzly Hydronaut,

- Thermique Grizzly Kryonaut Extreme,

- Zalman STC9.







Comme vous pouvez le constater, nous avons saisi dix nouveaux participants (la dernière fois, il y en avait 20), dont la plupart ont été livrés par OcUK. Avec ce lot supplémentaire, nous devrions couvrir presque tous les produits essentiels de ce secteur. Mais ce n'est que le début. Quelles sont les nouveautés ? Nous avons ajouté la valeur de la température du CPU et, plus important encore, celle du Delta (car la température ambiante peut varier dans une fourchette de ~1 degré Celsius). Ensuite, nous avons étendu la liste des processeurs utilisés. Cette fois-ci, nous n'avons pas utilisé le Intel Core i7 8700K@4.8 GHz avec 1.35 V appliqué.



Mais pour pouvoir comparer l'efficacité des nouveaux concurrents, nous avons utilisé l'Intel Core i9 9900K@5 GHz en utilisant à nouveau le 1,35 V. Mais ce n'est pas tout. Cette fois-ci, nous avons vérifié d'autres processeurs. L'un est l'Intel Core i9 10850K, mais le changement le plus crucial est l'AMD Ryzen 7 3700X. Pour ces deux derniers, nous n'avons pas testé toutes les pâtes de la dernière série (principalement en raison du délai), mais vous verrez quand même les plus importantes, notamment Thermal Grizzly Kryonaut, Noctua NT-H1, Arctic Cooling MX-4 ou Gelid GC Extreme. C'est cool, non ? (aussi littéralement, haha). Tout d'abord, une page d'introduction standard sur les pâtes thermiques en général, puis la description des produits testés. Les résultats suivront, bien sûr, également.



