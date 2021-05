LG dévoile le moniteur 34WP550-B : 34" IPS, 2560 x 1080, 21:9, 5ms, 75Hz, FreeSync.



LG a annoncé aujourd'hui un nouvel ajout à sa gamme de moniteurs destinés à la productivité et au divertissement. Le moniteur 34WP550-B semble être une affaire assez standard pour tout utilisateur qui ne joue qu'occasionnellement et ne recherche pas les meilleurs taux de rafraîchissement, mais veut un moniteur solide et ultra-large pour travailler et consommer du contenu.



La diagonale de 34 pouces présente des images au format 21:9 avec une résolution de 2560 x 1080 pixels (IPS). Le taux de rafraîchissement s'établit à 75 Hz, mais avec la prise en charge de FreeSync, d'où l'éventualité d'un scénario de jeu occasionnel pour ce moniteur. Le temps de réponse de 5 ms n'a rien d'extraordinaire, mais là encore, ce moniteur n'est pas conçu pour le jeu et est plus que suffisant pour le traitement des feuilles de calcul.











La luminosité est indiquée à 250cd/㎡ avec un rapport de contraste de 1 000 : 1, une couverture RVB de 95 % et des angles de vision IPS typiques de 178º. L'entrée/sortie est assurée par 2 entrées HDMI et 1 écouteur. Le LG 34WP550-B devrait être disponible pour : 299 euros - si vous cherchez quelque chose pour jouer, vous feriez mieux de regarder ailleurs, bien que ce soit un très beau rapport d'aspect.



