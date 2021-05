EK Water Blocks commence à vendre des tubes acryliques pré-courbés à 90 degrés.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement liquide haut de gamme, propose désormais des tubes acryliques pré-courbés à 90 degrés pour aider les débutants en refroidissement liquide et améliorer la qualité de vie des amateurs de refroidissement liquide en réduisant le temps et les efforts nécessaires pour courber les tubes et construire les systèmes.











Ces tubes pré-courbés sont disponibles en trois diamètres extérieurs (OD) - 12 mm, 14 mm et 16 mm, les tailles standard utilisées par la grande majorité des amateurs de refroidissement liquide. Ils sont fabriqués à partir d'un matériau acrylique extrudé qui présente une clarté semblable à celle du verre et est très résistant à la chaleur. Les tubes en acrylique sont plus difficiles à plier. Il doit être chauffé pendant de plus longues périodes sur une plus grande surface que le PETG, ce qui le rend moins populaire auprès des constructeurs de tubes durs débutants. Mais maintenant, avec le nouveau tube pré-courbé de l'EK, le principal inconvénient de l'acrylique pour une première boucle de hard-tubing a disparu.







Il est livré dans une longueur de 0,8 m (800 mm) et peut être facilement coupé et raccourci à une longueur adéquate pour n'importe quel parcours de tuyauterie. Il est obligatoire de chanfreiner les bords d'un tube fraîchement coupé afin d'éviter d'endommager le joint (O-ring).







Spécifiquement choisi, le coude à 90 degrés est l'angle le plus communément utilisé dans le refroidissement liquide. Un paquet contient six tubes acryliques pré-courbés à 90 degrés. Ces tubes durs sont destinés à être utilisés avec des raccords pour tubes durs, qu'il s'agisse de raccords à enfoncer (HDP) ou à comprimer (HDC).



Disponibilité et prix



EK-Loop Hard Tube 12/14/16 mm 0,8 m Pre-Bent 90 - Acrylic est fabriqué en Allemagne, Europe. Il est disponible à la commande sur la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP), TVA incluse.



- EK-Loop Hard Tube 12 mm 0.8 m Pre-Bent 90 - Acrylic (6pcs) : 54.90 euros,

- EK-Loop Tube dur 14 mm 0,8 m pré-courbé 90 - Acrylique (6 pièces) : 59.90 euros,

- Tube rigide EK-Loop 16 mm 0,8 m Pré-Bent 90 - Acrylique (6 pièces) : 64.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP