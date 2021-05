ASUS annonce la gamme de refroidisseurs de CPU liquides AIO ROG Strix LC II.



ASUS annonce aujourd'hui la gamme Strix LC II de Republic of Gamers (ROG), une série de refroidisseurs de CPU tout-en-un, à liquide et à circuit fermé. Cette série comprend cinq modèles : ROG Strix LC II 240, ROG Strix LC II 240 ARGB, ROG Strix LC II 280 ARGB, ROG Strix LC II 360 et ROG Strix LC II 360 ARGB. Ces refroidisseurs sont basés sur la 7e génération d'AIO CLC d'Asetek, qui disposent de vitesses de pompe variables à partir de 840 RPM, et de ventilateurs ROG Strix améliorés inclus avec les refroidisseurs. Le bloc de pompe rond du ROG Strix LC II est standard Asetek et compatible avec les supports CLC sTRX4/sWRX8 d'AMD.















Le Strix LC II 240 et le ROG Strix LC II 240 ARGB sont presque identiques, car ils sont équipés de radiateurs de 240 mm x 120 mm, mais ce dernier est livré avec des ventilateurs RGB adressables illuminés par LED comme le reste de la série. Le ROG Strix LC II 280 est le premier de la série à inclure des ventilateurs de 140 mm, car il est livré avec un radiateur de 280 mm x 140 mm. Le ROG Strix LC II 360 est livré avec le plus grand radiateur de la série-360 mm x 120 mm, son modèle ARGB comprend des ventilateurs illuminés.







Les ventilateurs de 120 mm inclus avec les modèles 240/360 tournent de 800 à 2 500 RPM, avec une pression statique étonnante de 5,00 mm H₂O, un débit d'air max de 80,95 CFM et un bruit max de 37,6 dBA. Les spinners de 140 mm inclus avec le modèle 280 sont dotés de sangles Axial-Tech, font 700 à 2 100 RPM, poussent un flux d'air max de 102,3 CFM avec une pression statique de 3,1 mm H₂O et une sortie de bruit max de 35,7 dBA. Ces refroidisseurs supportent les sockets AM4, LGA1200, LGA115x, LGA2066, et Threadripper avec l'adaptateur PIB.



