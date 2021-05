GALAX présente les cartes GeForce RTX 3060 et RTX 3060 Ti avec des limiteurs de taux de hachage.





GALAX a présenté aujourd'hui une nouvelle gamme de cartes graphiques GeForce RTX 3060 et RTX 3060 Ti équipées du dernier limiteur de hash-rate de NVIDIA qui rend les cartes inadaptées au minage de crypto-monnaies.











Les cartes semblent identiques aux unités de gestion des stocks déjà lancées par la société sur la base de ces GPU, mais elles sont basées sur des versions révisées LHR (low hash-rate) des ASIC "GA104" ou "GA106" qui comportent le limiteur de hash-rate. Les pilotes les plus anciens (de lancement) pour les RTX 3060 ou RTX 3060 Ti ne fonctionneront pas avec ces cartes, vous aurez besoin du dernier pilote disponible sur le site Web de NVIDIA. Les annonces d'aujourd'hui font suite à l'introduction la semaine dernière des cartes graphiques RTX 3070 et RTX 3080 LHR par GALAX.



TECHPOWERUP