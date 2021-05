Razer annonce le Razer Blade 15 Advanced 2021 équipé d'un Core 11e génération "Tiger Lake-H".



La nouvelle gamme Razer Blade 15 Advanced Model continue de présenter les meilleurs ordinateurs portables de jeu du marché. Doté du nouveau processeur Intel Core H-Series de 11e génération (jusqu'à Intel Core i9), du GPU NVIDIA GeForce RTX 30-Series et des écrans les plus rapides du marché (jusqu'à 360 Hz), le nouveau Razer Blade 15 Advanced Model offre une puissance ultime dans un format compact haut de gamme. La version RTX 3060 a une hauteur impressionnante de seulement 15,8 mm, ce qui en fait l'ordinateur portable de jeu le plus fin du monde avec un GPU GeForce RTX 3060 pour ordinateur portable.







Pour garantir une expérience fluide, le nouveau Razer Blade 15 Advanced Model utilise la dernière configuration PCIe Gen 4 et est alimenté par de la mémoire DDR4 3200 MHz. Le design innovant M.2 est de retour, avec deux emplacements disponibles sur les versions RTX 3070 et supérieures, permettant aux utilisateurs d'étendre facilement le SSD en fonction de leurs besoins de stockage. Qu'il s'agisse de jeux hardcore ou de création de contenu, les ordinateurs portables Razer Blade 15 Advanced Model sont conçus pour supporter un usage intensif et multitâche.



Les ordinateurs portables Razer Blade 15 Advanced Model sont équipés d'écrans FHD 360Hz pour les joueurs qui souhaitent bénéficier d'un avantage en termes de vitesse, ou d'écrans QHD 240Hz avec des couleurs 100% DCI-P3 pour les créateurs de contenu qui souhaitent également jouer pendant leurs temps morts. Pour la toute première fois, la version OLED 4K exploitera la puissance du processeur Intel Core i9.



Conservant le design épuré qui fait la renommée des Razer Blades sans faire de compromis sur la fonctionnalité, les ordinateurs portables comprennent également un éventail d'options de connectivité pour tous les besoins de travail. Il s'agit notamment d'un port Thunderbolt 3, USB-C, d'un lecteur de carte SD pleine grandeur et d'un port HDMI, du Wi-Fi 6E et d'une webcam Windows Hello IR Full HD 1080p.



Le nouveau Razer Blade 15 Advanced Model est disponible à un prix attractif à partir de 2 299 Dollars, ce qui en fait un choix accessible et robuste pour les joueurs et les créateurs de contenu.



TECHPOWERUP