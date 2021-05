Les sorties Netflix de la semaine #52.







Castlevania – saison 4



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Un chasseur de vampires se bat pour sauver une ville qu’une armée de monstres, envoyée par Dracula en personne, a assiégée. Une série inspirée du célèbre jeu vidéo.



Love Death & Robots – saison 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Créatures terrifiantes, méchantes surprises et comédie noire convergent dans cette anthologie d’animation pour adultes présentée par Tim Miller et David Fincher.



Cinquante nuances de Grey



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Étudiante en littérature anglaise, Anastasia Steele se rend à Seattle dans les bureaux de Christian Grey, jeune homme d’affaires déjà à la tête d’un empire de télécom. Elle remplace sa colocataire malade, apprentie journaliste qui devait l’interviewer pour le magazine de l’université.



Gladiator



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Évincé du pouvoir après la mort du souverain, un général romain se retrouve condamné à mort par le fils jaloux de l’empereur.



Voici la liste complète des sorties de cette semaine :



- Action ou vérité (version longue),

- L’argent, en bref,

- Oxygène,

- Le bal des 41,

- Castlevania – Saison 4,

- La femme à la fenêtre,

- L’irréel : incroyables témoignages – Saison 3,

- Le rythme de la jungle,

- Le mauvais camp,

- Notre maison hantée,

- Je suis toutes les filles,

- Move to heaven – Saison 1,

- Love Death + Robots – Saison 2,

- Cinquante nuances de Grey,

- Ex-Machina,

- Cybernatural,

- Gladiator.



