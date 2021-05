Resident Evil Village : Comparaison des performances graphiques sur PC.



La série Resident Evil, effrayante, mais couronnée de succès, est de retour. À partir du 7 mai 2021, vous pourrez vous effrayer à nouveau, avec la nouvelle itération, Resident 8 Evil Village. Et le dernier mot dit tout. Resident Evil Village est un jeu de survie et d'horreur développé et publié par Capcom. Nous avons dû compter, en espérant ne pas nous tromper, mais il s'agirait du huitième volet " principal " de la série Resident Evil, basé sur une suite narrative de Resident Evil 7 : Biohazard (2017). D'ailleurs, si on décrypte un peu VILLAGE, on lit VII.I.AGE, comme dans aged 8.



Alors que sort ce jeu sur de multiples plateformes, ici à Guru3D nous examinons les performances du jeu Windows 10 testé avec près de 30 cartes graphiques. Intéressant dans ce tour est que Capcom a ajouté le soutien Raytracing vers le jeu. La version PC a des visuels plus hauts de gamme basés sur de nouvelles améliorations graphiques et techniques pour une immersion plus profonde. Le jeu utilise un moteur de rendu similaire, mais mis à jour comme ses prédécesseurs et présente des modèles 3D sur des arrière-plans pré-rendus avec des angles de caméra fixes. Nous pouvons affirmer sans risque que resident Evil Village est un titre sponsorisé par AMD, et cela se verra et se démontrera clairement dans les résultats des tests. Ce tour, AMD a travaillé en étroite collaboration avec Capcom, a ajouté DirectX Raytracing (DX-R), mais aussi une poignée d'outils AMD sont disponibles en option. Le filtre d'accentuation de la netteté d'AMD, par exemple, le Contrast Adaptive Sharpening (CAS), est présent, ainsi que l'AMD FidelityFX CACAO - une implémentation de l'occlusion ambiante optimisée par RDNA et basée sur ordinateur.



L'ombrage à taux variable est également implémenté dans le moteur de jeu. Il s'agit d'une technologie qui réduit la qualité de l'image pour gagner en vitesse dans les sections rapides que vous ne regardez pas ou sur lesquelles vous ne vous concentrez pas. Il s'agit d'une technologie standardisée qui fonctionne avec les dernières cartes graphiques d'AMD et de NVIDIA. Nous allons activer cette fonctionnalité pour les deux avec les produits compatibles respectifs. Il suffit de dire que ce moteur de rendu que nous connaissons et aimons tous pour les taux d'images élevés qu'il offre. Même avec les paramètres de qualité maximum, n'importe quelle carte graphique avec une quantité décente de VRAM s'en sortira très bien.



Nous jetons un coup d'œil au jeu de la manière la plus approfondie qui soit. Il s'agit de tester les performances de la carte graphique sur PC avec les derniers pilotes AMD/NVIDIA. Nous examinons les performances des shaders/rastériseurs (~30 cartes) ainsi que du Raytracing avec les 10 cartes graphiques et technologies les plus récentes. Vous n'aurez besoin que d'un PC raisonnablement moderne avec au moins une carte graphique grand public pour faire tourner le jeu correctement. Nous examinerons toutes les résolutions populaires, de la Full HD (1920x1080/1200) à la WQHD (2560x1440), en passant bien sûr par l'Ultra HD. La résolution UHDTV (2160p) est de 3840 pixels de large sur 2160 pixels de haut (8,29 mégapixels), soit quatre fois plus de pixels que la résolution 1920x1080 (2,07 mégapixels). Nous testons avec le jeu basé sur le pilote optimisé et disponible AMD Radeon (télécharger) et pour Nvidia leur pilote GeForce WHQL (télécharger). Nous testerons le jeu sur la plateforme PC par rapport aux performances de la carte graphique avec les pilotes des cartes graphiques AMD/NVIDIA.



