Le SteelSeries Arctis 9 Wireless est ce que j'appellerais un ajout logique à la célèbre et surtout fantastique gamme de casques de jeu Arctis. En regardant leur nomenclature, l'Arctis 9 Wireless est une mise à niveau naturelle de l'Arctis 7, également sans fil, dont j'ai examiné la première édition en 2017 et que j'utilise toujours avec plaisir à ce jour, simplement parce qu'il continue de m'impressionner par sa qualité de construction, son confort de port et ses performances globales. Mais ne perdons pas plus de temps sur l'Arctis 7 - nous sommes ici pour parler de l'Arctis 9 Wireless à 200 euros.







Selon l'endroit où vous l'achetez, l'Arctis 9 Wireless coûte entre 30 et 50 dollars de plus que l'Arctis 7. Pour cette augmentation de prix, vous bénéficiez de tous les avantages de l'Arctis 7, avec en plus une connectivité sans fil étendue. Outre la connexion sans fil RF standard de 2,4 GHz, l'Arctis 9 Wireless offre également une connectivité Bluetooth. Elle peut être utilisée seule pour se connecter à des appareils mobiles (smartphones, tablettes, ordinateurs portables), des téléviseurs et d'autres appareils faisant office de sources sonores Bluetooth, ou simultanément avec la connexion 2,4 GHz. Grâce à cela, vous pouvez l'avoir connecté à votre PC et à votre téléphone en même temps, et l'utiliser pour répondre aux appels téléphoniques sans arrêter ce que vous faites ou retirer le casque. Si vous possédez une PlayStation, une connexion Bluetooth à votre téléphone vous permettra de vous connecter à un serveur Discord via l'application mobile de Discord et de communiquer facilement avec vos amis. Une autre option intéressante consiste à connecter le casque à votre Nintendo Switch via une interface analogique 3,5 mm intégrée pour écouter le jeu tout en utilisant une connexion Bluetooth à votre téléphone pour le chat vocal dans les jeux Switch qui ne le prennent pas en charge en natif. Vous pouvez également l'utiliser sans fil avec la Switch car le dongle sans fil fourni fonctionne parfaitement bien tant que la Switch est en mode docked.



Utilisateurs de Xbox, n'ayez crainte, SteelSeries fabrique également une version de ce casque spécifique à la Xbox, appelée simplement Arctis 9X.



Voici la fiche technique :



- Haut-parleurs dynamiques de 40 mm (aimant en néodyme),

- Impédance de 32 Ω,

- Réponse en fréquence de 20-20 000 Hz (spécifiée par le fabricant),

- Conception de type supra-auriculaire à dos fermé,

- Connectivité sans fil 2,4 GHz et Bluetooth,

- Connectivité filaire 3,5 mm (sortie uniquement),

- Microphone bidirectionnel rétractable,

- Plus de 20 heures d'autonomie de la batterie,

- Câble de charge Micro-USB de 1,5 mètre fourni,

- Plate-forme prise en charge : PC, macOS, PS4, PS5, Nintendo Switch et appareils mobiles,

- Poids : 375 g.



