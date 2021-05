Acer annonce les ordinateurs portables de jeu Predator Triton 300, Predator Helios 300 et Nitro 5.



Acer annonce aujourd'hui des mises à jour de ses célèbres ordinateurs portables de jeu Predator Triton 300, Predator Helios 300 et Nitro 5, qui ont tous été rafraîchis pour tirer parti des derniers processeurs Intel Core série H de 11ème génération et des GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX 30, dont les nouveaux GeForce RTX 3050 et GeForce RTX 3050 Ti. En plus d'un certain nombre d'autres mises à jour, les améliorations apportées aux écrans des appareils garantissent que les joueurs apprécieront autant que possible cette augmentation de puissance.



"Les nouveaux siliciums annoncés aujourd'hui sont aussi passionnants pour nous que pour les utilisateurs, car des processeurs plus puissants nous permettent de pousser plus loin que jamais les capacités de gestion thermique de nos appareils", a déclaré James Lin, directeur général des ordinateurs portables, IT Products Business, Acer Inc. "Il y a beaucoup de technologies passionnantes qui font surface en ce moment, et nous sommes en mesure d'offrir un ensemble parfaitement adapté aux joueurs de tous niveaux. Que vous soyez un pro chevronné ou que vous investissiez dans votre premier ordinateur portable de jeu, c'est le moment. "







" Avec les processeurs Intel Core série H de 11e génération, les innovateurs comme Acer peuvent offrir des expériences de jeu incroyables grâce à une nouvelle architecture qui permet des fréquences allant jusqu'à 5 GHz, au nouveau PCIe Gen 4 pour l'accès le plus rapide aux graphiques et au stockage, et à une connectivité ultra rapide basée sur les dernières technologies Wi-Fi 6E et Thunderbolt 4 ", a déclaré Ran Senderovitz, vice-président et directeur général du groupe des produits mobiles d'Intel.



Predator Triton 300



Avec ses 19,9 mm (0,78 in), le Predator Triton 300 (PT315-53) est un ordinateur portable de grande taille que les utilisateurs peuvent facilement glisser dans un sac à dos ou une mallette. Le châssis entièrement métallique de l'ordinateur portable renferme un processeur Intel Core série H de 11e génération capable d'atteindre 4,6 GHz, un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 pour ordinateur portable et jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4, ce qui le rend plus que capable de déchirer les derniers jeux. À partir de là, les utilisateurs ont le choix de canaliser cette puissance dans l'une des deux directions suivantes : ceux qui veulent que leurs jeux prennent vie peuvent opter pour une dalle QHD 165 Hz, tandis que ceux qui recherchent tous les avantages possibles peuvent opter pour une dalle FHD 360 Hz à la vitesse fulgurante. Pour couronner le tout, une réponse de surmultiplication de 3 ms[1] garantit que le passage à la vitesse supérieure de l'ordinateur portable est une expérience transparente et sans larmes.



L'ordinateur portable utilise une approche à double ventilateur pour que tout reste frais pendant les jeux les plus exigeants, l'un d'entre eux étant le dernier ventilateur AeroBlade 3D de 5e génération. Ces ventilateurs conçus sur mesure utilisent quatre-vingt-neuf pales métalliques de 0,08 mm (0,003 in) et un design bionique en forme d'ailette qui permet une plus grande entrée d'air avec un minimum de turbulences, ce qui améliore le flux d'air de 55 % par rapport à un ventilateur en plastique[2]. En poussant l'enveloppe de refroidissement plus loin, des caloducs dédiés au GPU et au CPU, ainsi que des évents d'admission et d'échappement stratégiquement placés, contribuent à maximiser l'efficacité du refroidissement, ce qui se traduit par une augmentation des performances.



Un rétroéclairage RVB à 4 zones permet à chaque utilisateur d'ajouter une touche personnelle à l'ordinateur portable, tandis que les capuchons colorés des touches WASD et des flèches mettent en valeur les touches de mouvement. L'audio DTS X:Ultra transforme n'importe quelle paire d'écouteurs ou de haut-parleurs en un système de son surround à 360°, ce qui permet de mettre en valeur les mouvements de vos adversaires ou d'imprégner votre musique et vos films préférés d'un son spatial réaliste. L'Ethernet Intel Killer E2600G, l'Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i et le Control Center 2.0 permettent de réduire la latence, et une gamme de ports offre aux joueurs de nombreuses options. Avec HDMI 2.1 pour se connecter à un écran externe, une paire de ports USB 3.2 Gen 1 et un port USB 3.2 Gen 2, Mini DisplayPort 1.4 et USB Type-C (Thunderbolt 4), les possibilités de périphériques sont presque infinies.



Predator Helios 300



Le nouveau Predator Helios 300 est équipé de tout ce dont les joueurs ont besoin pour conquérir la concurrence, à commencer par les derniers processeurs Intel Core série H de 11e génération, un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 pour ordinateur portable et jusqu'à 32 Go de RAM DDR4. Toute cette puissance est soutenue par le ventilateur 3D AeroBlade de 5e génération d'Acer, un ventilateur conçu sur mesure avec quatre-vingt-neuf pales métalliques de 0,8 mm (0,003 in) qui génèrent un flux d'air 55 % plus important qu'un ventilateur en plastique[2]. Le modèle 17 pouces comprend également le concept Vortex Flow Design d'Acer, une disposition de refroidissement stratégiquement organisée, conçue pour générer des flux aérodynamiques afin d'améliorer le refroidissement du CPU et du GPU, et de réduire la température de la peau du châssis.



Cette puissance se manifeste sur l'une des deux options d'affichage : une dalle FHD 360 Hz à la vitesse fulgurante ou une dalle QHD 165 Hz vraiment magnifique. Tous deux bénéficient d'une réponse de surmultiplication de 3 ms[1], de sorte que le passage à la vitesse supérieure de l'un ou l'autre écran est une expérience fluide avec un minimum d'images fantômes. Ces qualités esthétiques s'étendent au clavier, qui a été équipé de 4 zones RVB et de capuchons concaves transparents sur les touches WASD. Contrairement à un clavier standard, cet ordinateur portable est également doté d'une touche Turbo pour un overclocking instantané et d'une touche PredatorSense qui ouvre l'application utilitaire personnalisée de Predator pour surveiller ou overclocker le système, personnaliser toutes les zones RVB, etc.



L'ordinateur portable comprend un contrôleur Ethernet Intel Killer E2600, Intel Killer Wi-FI 6 AX1650i et Control Center 2.0 pour de faibles latences et une connexion plus fiable, ainsi que DTS:X Ultra. L'ordinateur portable offre également une gamme complète de ports USB 3.2, dont l'incroyablement rapide Thunderbolt 4 USB-C avec prise en charge de la fonctionnalité DisplayPort et de l'alimentation électrique. Un port HDMI 2.1 est également inclus, permettant aux joueurs de se connecter facilement à un moniteur externe. En guise de touche finale, un disque dur de 2 To offre un espace suffisant pour tous les jeux de la bibliothèque de l'utilisateur.



Acer Nitro 5



Cette génération du Nitro 5 a du punch, avec le dernier processeur Intel Core série H de 11e génération, un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 pour ordinateur portable et 32 Go de RAM DDR4. Ces puissantes caractéristiques propulsent l'écran QHD IPS[3] de 15,6 pouces (AN515-57) ou de 17,3 pouces (AN517-54) de l'ordinateur portable à un taux de rafraîchissement de 165 Hz avec un temps de réponse de 3 ms[1], tandis qu'un rapport écran-corps de 80 % permet aux joueurs de voir plus d'action et moins de bords. Outre la vitesse, le Nitro 5 mise également sur le stockage : une paire d'emplacements M.2 PCIe / SATA SSD[1] offre jusqu'à 1 To de mémoire Raid 0 SSD ou 2 To de mémoire HDD pour que les joueurs puissent conserver tous leurs jeux, leurs films et leurs séquences de streaming à portée de main.



Une variété de technologies Acer personnalisées permet de maintenir ce matériel aussi frais que possible - la technologie Acer Coolboost, des ventilateurs doubles, une prise d'air placée stratégiquement et une évacuation avec quatre évents - permettant une amélioration de 10 % de la vitesse des ventilateurs et une augmentation de 9 % du refroidissement du CPU/GPU par rapport au mode automatique. Pour les situations où l'on n'a pas besoin d'autant de puissance, une touche NitroSense dédiée permet aux utilisateurs de surveiller les performances du système, de choisir parmi les modes de refroidissement prédéfinis ou de personnaliser le leur, et d'accéder à une variété d'autres réglages du système comme l'overdrive LCD ou les six modes sonores différents d'Acer TrueHarmony.



L'ensemble du Nitro 5 d'Acer est complété par quelques fonctions amusantes et des touches pratiques. La technologie RVB[1] à quatre zones permet aux utilisateurs de prendre le contrôle du clavier, qui offre une course de 1,6 mm sur chaque touche, et un pavé tactile de précision entièrement noir. L'ordinateur portable est également doté d'une multitude d'options de connectivité, notamment un port RJ45 et HDMI 2.1, un port USB 3.2 Gen 2 et deux ports Gen 1, ainsi qu'un port USB Type-C (Thunderbolt 4). Dernière petite touche, le port de charge a été déplacé vers le pack de l'appareil pour un look plus propre et plus organisé.



Prix et disponibilité



Le Predator Triton 300 (PT315-53) sera disponible en Amérique du Nord en juillet 2021 à partir de 1 699 Dollars et en EMEA en juin 2021 à partir de 1 499 euros.



L'Acer Nitro 5 de 15 pouces (AN515-57) sera disponible en Amérique du Nord en juin 2021 à partir de 1 099 Dollars, dans la région EMEA en juin 2021 à partir de 999 euros et en Chine en juin 2021 à partir de 6 999 RMB.



Le Acer Nitro 5 de 17 pouces (AN517-54) sera disponible en Amérique du Nord en juin 2021 à partir de 1 299 Dollars, dans la région EMEA en juin 2021 à partir de 1 299 euros et en Chine en juin 2021 à partir de 7 999 RMB.



Les spécifications exactes, les prix et la disponibilité varieront selon les régions.



TECHPOWERUP