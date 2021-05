HTC annonce les casques VR VIVE Pro 2 et VIVE Focus 3.



HTC VIVE, le leader mondial de la réalité virtuelle (RV) haut de gamme, établit aujourd'hui une nouvelle référence pour la RV professionnelle et grand public, en apportant une résolution 5K et un champ de vision de 120 degrés en standard sur les deux nouveaux casques RV annoncés aujourd'hui au VIVECON 2021, la conférence mondiale de HTC sur la RV. Le VIVE Pro 2 repousse les limites de la RV sur PC pour des jeux, des créations et des expériences incroyables, tandis que le VIVE Focus 3 redéfinit la RV professionnelle avec un tout-en-un conçu sans compromis. HTC a également annoncé le VIVE Business, sa gamme complète d'outils conçus pour aider les entreprises de toute taille à tirer le meilleur parti de la RV.















"Le lancement d'aujourd'hui marque une étape importante dans notre stratégie visant à créer les meilleures expériences immersives. Nous avons écouté nos clients, qu'il s'agisse d'entreprises mondiales de renom, de plus petites entreprises ou d'utilisateurs professionnels, et nous avons conçu ces casques haut de gamme de A à Z pour relever les défis auxquels ils sont confrontés, en y ajoutant une gamme professionnelle de logiciels, de plateformes et de services pour rendre la mise en œuvre aussi fluide et efficace que possible", a déclaré Cher Wang, présidente et PDG de HTC. "Conformément à notre mission, nous avons associé les toutes dernières technologies aux besoins et aspirations de nos clients, leur permettant ainsi de libérer leur imagination pour améliorer la vie des gens et résoudre des problèmes pour les entreprises et la société."



"En outre, je suis ravi de partager cette bonne nouvelle lors de notre premier événement mondial VIVECON ; une démonstration claire de la façon dont le monde virtuel est devenu courant l'année dernière, permettant aux gens du monde entier de nous rejoindre sans quitter leur domicile", a poursuivi Cher Wang. "Dans cette nouvelle normalité, le VIVE joue un rôle plus important dans le rapprochement des gens tout en créant un monde plus durable."



VIVE Pro 2 - Net, précis, immersif



Le VIVE Pro 2 fait passer la RV sur PC au niveau supérieur, lorsque chaque pixel et chaque polygone comptent, pour les jeux haut de gamme ou pour créer l'impossible.



Un écran d'une résolution 5K époustouflante offre 2,5K à chaque œil, associé à un taux de rafraîchissement de 120 Hz d'une fluidité exceptionnelle et à un panneau à commutation rapide avec de véritables sous-pixels RVB, pour des animations claires et super fluides. Le champ de vision passe à 120 degrés grâce à la nouvelle conception à double lentille empilée du VIVE Pro 2. Grâce à ces avancées, le flou de mouvement est minimal et l'effet de " porte d'écran " est pratiquement éliminé, ce qui permet aux utilisateurs de vivre une expérience plus naturelle et immersive.



Le HTC VIVE a également travaillé en étroite collaboration avec NVIDIA et AMD pour utiliser la compression de flux d'affichage, pour la première fois dans un casque VR. Display Stream Compression garantit une qualité visuelle maximale et est également rétrocompatible avec DisplayPort 1.2, de sorte que même les cartes graphiques qui prenaient en charge le VIVE Pro en bénéficieront avec le VIVE Pro 2.



Le VIVE Pro 2 dispose d'une distance interpupillaire (IPD) réglable avec précision, d'un poids uniformément réparti, d'un serre-tête réglable et d'une molette de réglage rapide de la taille. Parfait pour trouver vos préférences personnelles, et aussi pour partager l'expérience avec d'autres. Le VIVE Pro 2 offre un son spatial 3D avec des écouteurs certifiés Hi-Res Audio, et prend en charge les écouteurs tiers.



Tous les accessoires de l'écosystème VIVE SteamVR fonctionneront avec le VIVE Pro 2 - les trackers VIVE de toutes les générations, le nouveau tracker facial VIVE, et bien plus encore. Le VIVE Pro 2 s'intègre dans une configuration SteamVR existante, qu'il s'agisse de la Base Station 1.0 ou de la Base Station 2.0, de l'adaptateur sans fil VIVE, des contrôleurs VIVE, ou même des contrôleurs et des gants tels que les contrôleurs Index " knuckle " de Valve.



Pour les adeptes de la mise à niveau, le VIVE Pro 2 en version casque seul est disponible en précommande à partir du 11 mai 2021 à 18 heures BST. Pour remercier les utilisateurs fidèles, VIVE organise une promotion spéciale pendant la période de précommande, offrant une réduction à ceux qui souhaitent passer à la version supérieure.



Le VIVE Pro 2 sera disponible au prix de : 739 euros.



Le kit complet VIVE Pro 2, qui comprend la station de base 2.0 et les contrôleurs VIVE, sera disponible à partir du 4 juin 2021, au prix de : 1 399 euros.



VIVE Focus 3 - Une nouvelle ère pour la RV d'entreprise



Le nouveau VIVE Focus 3 tout-en-un est la solution ultime pour la RV d'entreprise, combinant des visuels exceptionnels avec un design ergonomique plus intelligent, un son de qualité supérieure et un suivi et des contrôleurs inside-out de niveau supérieur.



Le VIVE Focus 3 est alimenté par la plateforme Qualcomm Snapdragon XR2 de qualité supérieure, qui débloque des améliorations de performances stupéfiantes, notamment des performances CPU et GPU deux fois plus élevées et un traitement AI 11 fois supérieur à celui de son prédécesseur[1] qui équipe le VIVE Focus original.



Le VIVE Focus 3 a une résolution de 5K avec un double écran 2.5K, un taux de rafraîchissement de 90Hz et un champ de vision ultra large de 120 degrés, pour une immersion exceptionnelle. L'écran à commutation rapide utilise de véritables sous-pixels RVB, ce qui élimine pratiquement l'effet de porte d'écran. Les nouveaux visuels signifient que les détails fins comme l'écriture et la fidélité globale sont nettement plus clairs, ce qui permet de concevoir des logiciels et d'interagir avec l'utilisateur de manière plus naturelle.



Le VIVE Focus 3 offre un confort supérieur, avec une nouvelle conception de la sangle, une répartition équilibrée du poids et une batterie incurvée intelligemment conçue et interchangeable. La batterie du VIVE Focus 3 peut être remplacée en quelques secondes, ce qui vous permet de poursuivre votre journée sans interruption. La charge rapide vous permet d'obtenir 50 % de la batterie en seulement 30 minutes de charge et un indicateur L.E.D. vous permet de savoir combien d'énergie il vous reste.



Durable et léger, le cadre en alliage de magnésium du VIVE Focus 3 est 20 % plus léger et 500 % plus résistant que les plastiques traditionnels. Le VIVE Focus 3 dispose d'une large gamme et d'un réglage fin de la distance interpupillaire, ainsi que d'un bouton de libération rapide et de joints magnétiques avant et arrière facilement amovibles - il est donc rapide et facile de les remplacer ou de les nettoyer - ce qui est particulièrement important les jours où il y a beaucoup d'utilisateurs différents.



Le VIVE Focus 3 est doté de nouveaux haut-parleurs à dos ouvert, avec une paire de pilotes doubles, qui offrent un son immersif et fidèle à la réalité. Ils sont sans contact, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent continuer à prendre conscience de leur environnement tout en restant immergés dans la RV. Pour une plus grande tranquillité d'esprit lors des réunions RV, un paramètre spécial de confidentialité audio réduit considérablement le risque que le son soit entendu par les personnes à proximité.



Le VIVE Focus 3 utilise un algorithme de suivi inside-out alimenté par l'intelligence artificielle pour un suivi précis. La confidentialité est au premier plan puisque toutes les données de suivi sont stockées dans un format crypté sur le casque. Les contrôleurs redessinés sont faciles et intuitifs à utiliser - l'un des contrôleurs 6dof les plus légers du marché qui dure 15 heures sur une seule charge. La prise en charge du suivi des mains sera disponible à l'avenir.



Le VIVE Focus 3 est équipé d'un caloduc et d'un ventilateur de refroidissement en cuivre, afin qu'il soit toujours frais sous la pression. Doté du tout nouveau VIVE Reality System 2.0, qui offre un environnement plus rationnel et professionnel, le VIVE Focus 3 sera mis en vente le 27 juin 2021, au prix de 1 180 euros (garantie et services VIVE Business inclus, hors TVA).



VIVE Business



VIVE Business est une suite complète de logiciels et de services qui répond aux besoins des entreprises désireuses de tirer le meilleur parti du XR. Quelle que soit la taille de l'organisation, VIVE Business est évolutif et sécurisé, ce qui facilite le déploiement, la maintenance, l'assistance à distance, les besoins en formation, et bien plus encore.



Le système de gestion des appareils VIVE Business est un MDM simple et intuitif et est certifié ISO, ce qui permet au service informatique de voir rapidement et facilement l'état de chaque VIVE Focus 3 sur le réseau, d'installer à distance de nouvelles applications professionnelles, de mettre à jour les logiciels, et plus encore. Le VIVE Focus 3 est conçu pour fonctionner avec Android Enterprise MDM, il peut donc également s'intégrer aux solutions MDM préexistantes déjà actives dans votre environnement.



S'appuyant sur le succès de la boutique grand public VIVEPORT, le VIVE Business AppStore est une collection d'applications et d'outils couvrant divers domaines tels que la formation, la communication, la visualisation, etc. Il est facile de choisir une application sur étagère, ou même de contacter le créateur pour l'adapter à des besoins spécifiques.



Le VIVE Business Training est parfait pour soutenir des sessions de formation de toute taille. Le responsable de la formation peut observer les progrès de chaque stagiaire, via un appareil Android, en soulignant les prochaines étapes nécessaires et en les expliquant au stagiaire, même dans une classe de plusieurs centaines de personnes. Le streaming VIVE Business permet de connecter le VIVE Focus 3 à un PC via un câble, le streaming sans fil étant prévu à l'avenir. De nouveaux outils et de nouvelles fonctions seront ajoutés au VIVE Business à l'avenir, afin d'offrir une suite puissante de solutions professionnelles constamment mise à jour.



Le VIVE redonne le contrôle aux entreprises. Les organisations peuvent choisir d'opter pour les services VIVE Business, ou simplement payer un coût unique pour le VIVE Focus 3 et l'intégrer dans leur installation existante, sans frais récurrents et en ayant la possibilité d'utiliser leur matériel comme elles le souhaitent.



VIVE Sync



Réunissez-vous en VR avec des avatars réalistes pour discuter affaires, animer des présentations, examiner des modèles 3D, enseigner une classe, et bien plus encore avec VIVE Sync. Construit à l'origine comme un outil de communication interne pour soutenir la collaboration sur la conception de produits, VIVE Sync a été lancé en version bêta en juin 2020. Aujourd'hui, après avoir été utilisé dans près de 100 pays à travers le monde, VIVE Sync est lancé en version Pro et Enterprise, offrant différents nouveaux environnements, outils et façons d'interagir. Transposez les fichiers de tous les jours dans la RV, des présentations Microsoft PowerPoint aux formats 3D. VIVE Sync est parfait pour les groupes de 30 personnes maximum, et pour les groupes plus importants, la suite XR de VIVE offre une gamme de scénarios différents.



TECHPOWERUP