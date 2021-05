Cartes Intel Xe HP "Arctic Sound" 1T et 2T en photo.



Depuis quelque temps déjà, Intel a largement annoncé son architecture de calcul évolutive Xe HP, et Igor's Lab a jeté un regard exclusif sur les cartes de calcul GPU basées sur le silicium Xe HP. D'anciens rapports nous ont appris que les accélérateurs de calcul Xe HP d'Intel se déclinent en trois variantes essentielles : 1 tuile, 2 tuiles et 4 tuiles. Une " tuile " est ici une matrice d'accélérateur de GPU indépendante. Chacune de ces tuiles possède 512 unités d'exécution, qui se convertissent en 4 096 shaders programmables. La carte à tuile unique est une carte compacte, à mi-hauteur, capable de s'adapter à des châssis 1U et 2U. Selon Igor's Lab, elle est équipée de 16 Go de mémoire HBM2E avec une bande passante mémoire de 716 Go/s, et la tuile unique dispose de 384 des 512 UE activées (3 072 shaders). La carte a également une puissance typique de la carte de seulement 150 W.















La carte Arctic Sound 2T est un engin intéressant. Il s'agit d'une carte à deux fentes beaucoup plus grande, d'une longueur dépassant largement les 28 cm, et d'un espaceur de station de travail. La carte 2T utilise une variante à deux tuiles du paquet Xe HP, mais chacune des deux tuiles n'a que 480 des 512 UE activées. Cela donne un total de 7 680 shaders. La MCM à deux puces utilise 32 Go de mémoire HBM2E (16 Go par tuile) et une puissance de carte typique de 300 W. Un seul connecteur EPS à 4+4 broches, pouvant atteindre 225 W, est utilisé pour alimenter la carte.



IGOR'S LAB