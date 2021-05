CORSAIR lance le casque gaming VIRTUOSO RGB Wireless XT.



CORSAIR, fabricant mondial leader d’équipements hautes performances pour les joueurs et les créateurs de contenu, a lancé aujourd’hui un nouveau modèle de sa gamme phare VIRTUOSO de casques gaming premium : le VIRTUOSO RGB Wireless XT. Initialement disponible exclusivement sur la boutique en ligne CORSAIR, le VIRTUOSO RGB Wireless XT se connecte via la technologie ultrarapide SLIPSTREAM WIRELESS et Bluetooth pour des connexions sans fil simultanées, à quoi s’ajoutent des options de connexion filaires haute-fidélité via USB et via connecteur universel 3,5 mm. Combinant qualité sonore exceptionnelle, confort et polyvalence, le VIRTUOSO RGB Wireless XT est désormais doté d’un son spatial en trois dimensions Dolby Atmos qui vient compléter sa large gamme de fréquences 20 Hz-40 000 Hz, garantissant une immersion sonore sans précédent.







Avec quatre options de connexion différentes, le VIRTUOSO RGB Wireless XT émet une qualité sonore irréprochable depuis presque n’importe quelle source, dont les PC, les Mac, la PS5/PS4 (filaire ou sans fil), la Xbox Series X et Series S, la Switch, les appareils mobiles, etc. Se connectant via la technologie SLIPSTREAM WIRELESS 24 bits/48 KHz pour un signal ultrarapide et infaillible d’une portée de 18 mètres, le VIRTUOSO RGB Wireless XT prend également en charge le Bluetooth avec le codec Qualcomm aptX HD pour des connexions sans fil simultanées. Une connexion filaire USB fournit un son 24 bits/96 kHz haute-fidélité, tandis qu’un connecteur universel 3,5 mm garantit la compatibilité avec une grande variété d’appareils, intégrant un contrôleur Inline qui permet de contrôler facilement le volume et la sourdine. Avec autant d’options de connexion, vous pouvez passer du PC à la console, du filaire au sans-fil, du connecteur 3,5 mm au Bluetooth et inversement, et ce, avec un seul casque exceptionnel.







Le VIRTUOSO RGB Wireless XT produit un son authentique incroyablement riche grâce à une paire d’amplis audio en néodyme haute densité de 50 mm, précisément réglés sur une tolérance de +/-1 db pour garantir des performances exceptionnelles. Avec une gamme de fréquences de 20 Hz – 40 000 Hz, soit deux fois celle des casques gaming conventionnels, et un son spatial en trois dimensions Dolby Atmos qui vous immerge entièrement dans le son du jeu, le VIRTUOSO RGB Wireless XT offre une expérience immersive vous permettant de réagir plus rapidement et plus précisément aux signaux audios du jeu pour garder un avantage sur la concurrence.







Lorsque la victoire est en jeu, le VIRTUOSO RGB Wireless XT fait entendre votre voix par le microphone à bande passante élevée. Ce microphone omnidirectionnel de qualité adaptée à la diffusion fournit une gamme de fréquences allant jusqu’à 10 000 Hz qui capte le son dans ses moindres détails, afin de vous faire entendre clairement par vos amis et les membres de votre équipe.







Le VIRTUOSO RGB Wireless XT offre une expérience d’écoute encore meilleure que celle de ses prédécesseurs, que ce soit pour jouer, diffuser du contenu ou se détendre en écoutant sa playlist préférée, avec des coussinets supplémentaires sur ses écouteurs premium en mousse à mémoire de forme et un arceau léger en aluminium. Une batterie lithium-ion haute capacité alimente le VIRTUOSO RGB Wireless XT pour une durée pouvant aller jusqu’à 15 heures par session de charge, avec le soutien d’une fonction éveil intelligente basée sur un accéléromètre qui préserve l’autonomie de la batterie lorsque vous retirez le casque temporairement.







Lorsqu’il est connecté via USB ou SLIPSTREAM WIRELESS, le casque VIRTUOSO RGB Wireless XT exploite la puissance du logiciel CORSAIR iCUE, vous permettant de contrôler les paramètres audio et d’éclairage de votre casque. Choisissez parmi un large éventail de profils audio préréglés ou ajustez l’égaliseur en fonction de vos besoins. Personnalisez l’éclairage RGB intégré visible à travers les microperforations présentes sur chaque oreillette avec des options et des effets de couleur presque illimités et synchronisez-le avec tous vos appareils RGB dans l’écosystème iCUE.



Que vous soyez en plein combat sur le champ de bataille ou en train de vous détendre après avoir remporté une victoire bien méritée, le VIRTUOSO RGB Wireless XT fournit une qualité sonore irréprochable et un confort sans précédent, quelle que soit l’option de connexion choisie.



Disponibilité, garantie et tarifs



Initialement, le CORSAIR VIRTUOSO RGB Wireless XT est disponible uniquement sur la boutique en ligne CORSAIR.



Le VIRTUOSO RGB Wireless XT est vendu avec une garantie de deux ans et est secondé par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Le prix est de : 79 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Une peyite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



