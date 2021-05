MSI émet un avertissement concernant un site Web malveillant se faisant passer pour le site officiel de MSI.



Nous le disons même dans les critiques, les deux seules sources officielles pour Afterburner sont Guru3D.com et MSI.com. MSI informe maintenant le public de l'existence d'un logiciel malveillant déguisé en logiciel officiel MSI Afterburner.



Le logiciel malveillant est hébergé illégalement sur un site Web suspect se faisant passer pour le site officiel de MSI avec le nom de domaine https://afterburner-msi.space.



MSI n'a aucun lien avec ce site Web ou le domaine susmentionné. Le site web frauduleux imite l'apparence et la conception de la page web officielle de MSI et propose des téléchargements pour Afterburner de MSI. Cette page Web héberge des logiciels qui peuvent contenir des virus, des chevaux de Troie, des enregistreurs de frappe ou d'autres types de programmes malveillants qui ont été déguisés en Afterburner de MSI. NE TÉLÉCHARGEZ AUCUN LOGICIEL À PARTIR DE CE SITE WEB.







Le site officiel Afterburner de MSI n'est pas compromis et peut être utilisé en toute sécurité. Le lien de téléchargement du logiciel Afterburner est actuellement fermé en raison d'une maintenance de routine. Le logiciel sera bientôt téléchargeable et vous pourrez trouver la dernière version d'Afterburner sur https://www.msi.com/Landing/afterburner/graphics-cards ou ICI, sur Guru3D.com.



MSI s'engage à fournir des produits fiables qui offrent une expérience incroyable aux utilisateurs. En tant que tel, nous trouvons qu'il est de notre responsabilité de protéger ceux qui ont mis leur confiance dans notre dévouement. Nous condamnons la violation de nos droits de propriété et les dommages qu'elle a causés à la réputation de MSI. Les actions nécessaires pour supprimer le site web imposteur malveillant sont en cours.



À propos de MSI Afterburner



MSI Afterburner est le logiciel de carte graphique le plus utilisé au monde. Ses outils d'overclocking fiables donnent accès à de nombreux paramètres pour les cartes graphiques de MSI et d'autres fabricants, tout en étant gratuits.



